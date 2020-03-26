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壽險業2月賺497億元　淨值再逼近2兆續創歷史新高

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▲新台幣，台幣，現金，鈔票，銅板，金錢，錢。（圖／pixabay）

▲ 壽險業2月匯損達408億元，稅前利益則仍有497億元。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

金管會保險局今（26）日公布保險業匯兌損益數字，2月匯率較2019年底貶值0.7%，壽險業累計淨匯損為408億元，但稅前利益仍達497億元；壽險業2月淨值則為1兆9,963億元，續創歷史新高紀錄。

根據保險局統計，2020年2月底壽險業匯兌獲利有722億元，但避險損失有1160億元，加上動用外匯價格變動準備金30億元，因此2月壽險業累計淨匯損為408億元。

至於淨值方面，統計顯示，保險業今年2月淨值達2兆1,321億元，較上年同期成長43.8%，續創歷史新高，其中壽險業淨值來到1兆9,963億元，年增達47%，同時續創歷史新高紀錄，而產險淨值則達到1,358億元，年成長9.5%。

整體來看，2月壽險業稅前獲利497億元，較上年同期增加321億元，年成長182.4%；產險業稅前獲利29億元，較上年同期增減少1億元，年減3.3%，累計今年2月保險業稅前獲利達526億元，較上年同期增加320億元，年增155.3%。

到今年2月底為止，壽險業資產29.8兆元，國外投資為17.8兆元，而新台幣兌美元匯率相對於2019年底貶值幅度為0.7%，因此壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動合計數為負408億元（含避險交易之換匯成本278億元），稅前利益達497億元。

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