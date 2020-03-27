撐不住！AirAsia「停飛大部分航班」　主管級最多減薪100％

▲AirAsia宣布停飛大部分航班。（圖／AirAsia提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，航空業大受打擊，亞洲航空（AirAsia）宣布，暫停營運大部分航班，受影響的旅客可申請全額退款，或選擇更改日期至2020年10月31日前航班，更改次數不限。另外亞航全體管理階層及資深員工皆自願減薪與津貼，減薪幅度從最高100%至15%不等。

亞航宣布，暫停營運旗下大部分航班，在短程運輸部分，馬亞航（AK）自3月28日至4月21日暫停所有國際與國內航班；菲亞航（Z2）自3月20日至4月14日暫停所有國際與國內航班，包含呂宋島與其他各島。

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泰亞航（FD）自3月22日至4月25日暫停所有國際航班，國內航班將減少班次持續營運；印尼亞航（QZ）僅維持少部分國際航班，國內航班將減少班次持續營運；印亞航（I5）將從3月25日起全面停飛21天。

長程運輸部分，全亞航（D7）自3月38日至5月31日暫停大部分航班；泰亞航長程自3月16日起暫停所有航班，為期3個月，曼谷－仁川航班將停飛至4月19日。

▲亞洲航空停飛大部分航班。（圖／亞航提供）

亞航表示，將透過電子郵件以及訊息通知所有受影響的乘客，乘客可以申請全額退款至AirAsia信用帳戶，有效期間為365天，且出發日期不受365天限制。或者可選擇無限次數更改到2020年10月31日前航班。乘客可透過官網，由AVA虛擬客服協助操作。

為了進一步控制成本與支出，亞航集團全體管理階層及資深員工皆自願減薪與津貼，減薪幅度從最高100%至15%不等。亞航表示，此舉有助於度過目前極低旅行需求的艱難時期，同時也能夠減少對其他員工 - 猶其是初級員工的影響。

亞航表示，將持續協助各國政府部門將滯留在外的旅客運送歸國以及運送物資的工作。免稅商品平台OURSHOP以及物流平台Teleport也將繼續營運，Teleport 同時在選定目的地利用客機為醫院和前線醫護運送醫療協助和防護設備。

亞航指出，將持續對疫情觀察與評估，並將在疫情改善及相關單位核准後，盡快恢復航班業務。

▲新冠肺炎肆虐，航空公司大受打擊。（圖／亞航提供）