台南市家犬貓絕育活動開跑　請民眾踴躍報名善加利用

▲為犬貓三合一活動，獸醫師為犬貓施行絕育手術。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市動保處向行政院農委會爭取的偏鄉家犬貓絕育補助，預計於2020年5月開始進行，主要以狂犬病疫區及偏鄉家犬貓為對象，民眾可自即日起至4月25日前向區公所或里辦公處報名。

市長黃偉哲表示，目前民眾對家犬貓絶育的觀念仍然有待提升，若鄉村放養型家犬貓還沒絕育，卻在外遊蕩，無形之中因不斷繁衍而形成流浪犬貓族群，容易造成人與狗貓之間的衝突，因此，如果家犬貓都能完成絕育，長期下來即能逐漸減少流浪犬貓的數量，也避免人與流浪犬貓之間不愉快的衝突。黃偉哲特別指示農業局動保處加強家犬貓絕育這項工作。

農業局動保處辦理的家犬貓免費絕育活動主要安排於新營區、後壁區、白河區、東山區、柳營區、鹽水區、六甲區、玉井區、南化區、楠西區、大內區、山上區、左鎮區、官田區、麻豆區、下營區、佳里區、安定區、西港區、善化區、新市區、新化區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、學甲區、將軍區、北門區、七股區等行政區，市長黃偉哲呼籲，若民眾家中有尚未完成絕育之混種犬貓趕快報名。

家犬貓絕育補助的內容包括絕育手術、狂犬病疫苗注射、寵物登記3項免費，但體重超過15公斤、發情期、懷孕、子宮蓄膿、隱睪、消炎藥或術前相關檢驗等項目，則不屬補助範圍，請飼主多加留意；另，不受理純種犬貓絕育。

農業局動保處表示，動物保護法已將家犬絕育列為飼主的責任，飼主飼養的家犬除非有申報免絕育之外，其餘的均應完成絕育，若有違反者可處新台幣5至25萬元的罰鍰，請民眾盡速為家中犬隻完成絕育，以免受罰。

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