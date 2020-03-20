台南市性侵被害人一站式服務　黃偉哲率團隊成為被害人有力依靠

▲台南市提供性侵被害人一站式服務，要成為被害人有力依靠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年2月間台南市發生一起性侵害案件，該案嫌疑人犯後逃逸，當事人事發後請求親友協助報案，台南市警方接獲報案後，立即啟動性侵害被害人一站式服務方案，服務點整合醫療、檢警、社政單位，協助被害人到一站式醫療院所完成驗傷，社會局同時立即指派社工一同前往醫院調查與了解，盼避免被害人2次傷害。

這起性侵害案件，經評估案情重大，立即聯繫台南地檢署檢察官介入偵辦，本案嫌疑人已於案發後隔日緝捕到案，並聲押獲准，台南市社會局也持續關照被害人的心理創傷復原、人身安全以及司法權益的維護。

依社會局家防中心統計資料顯示，2019年性侵害通報案件為669件，為了有效避免受害人2次傷害，台南性侵害一站式服務主要針對案發72小時內之強制性侵害案件，當事人有意願且具有表達案情能力者提供服務。讓被害人於醫療院所中進行驗傷採證、評估，並啟動檢察官指揮偵辦，由團隊成員共同來協助被害人，將驗傷採證、筆錄訊問、心理支持與輔導等程序集中於醫療院所一次完成，除了可減少被害人舟車勞頓、無所適從的身心困擾及壓力，更能讓被害人在醫院驗傷及筆錄製作環境中，獲得安全、信任、隱密及團隊的協助。

目前台南市溪北地區有柳營奇美醫院、麻豆新樓醫院，溪南地區有成大醫院、安南醫院、台南市立醫院，一共設有5處性侵害一站式醫院，期能就近提供被害人友善、溫馨、專業的整合式服務。

黃偉哲市長表示，台南市對於任何形式的暴力絕對零容忍，性侵害犯罪更是對人類身體最隱私的侵犯，對被害人造成巨大且長期的創傷，許多受害人在遭受侵害後，往往都會出現程度不等的創傷壓力症後反應，其影響可能終其一生，更需要社工、警察、醫院及司法單位等跨專業跨網絡間的合作，以周全保護受害人的身心權益。

社會局再次呼籲受害人及家屬，若不幸發生性侵害事件，一定要勇敢求助，保護自己或家人，立即撥打全國保護專線113或110，讓專業團隊做您最有力的依靠，陪伴您度過傷痛，繼續人生。

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