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機組員遭爆居家檢疫可「外出買三餐、接送小孩」　華航、民航局回應了

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▲▼中華航空,機場,華航,旅遊,出國,包機,直航。（圖／記者李毓康攝）

▲爆料指出，華航內部的健康管控措施竟規定，員工在居家檢疫期間有2種例外情形可外出 。（示意圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心25日證實，全台已有4起航空機組人員確診個案，不過，國民黨文傳會副主委黃子哲就爆料，華航內部的健康管控措施寫明，員工在居家檢疫期間有兩種例外情形可外出，包含執行公司指派的公務及執行生活必要所需之活動，他質疑「那員工豈不是也可以大大方方的趴趴走」？對此，民航局、華航也做出回應。

黃子哲指出，目前所有人進入三級旅遊警示的國家地區，返國後都要居家檢疫14天，然而，指揮中心特別給予航空業豁免的規定，機組員只要至少5天以上的居家檢疫，即可再度出勤。雖然指揮官陳時中補充說明，「這是時間放寬，但居家檢疫的措施都沒有少。」不過，外界對於未滿14天的半套居家檢疫已有疑慮，甚至有不少機組員憂心，擔心自己會成為防疫破口。

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▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,空姐,機組人員,桃園機場,桃機,出國,流感,空服員,中華航空,華航,航空業。（圖／記者李毓康攝）

▲華航機組員。（圖／記者李毓康攝）

黃子哲說明，有華航的員工透露，公司內部的健康管控措施竟規定，在居家檢疫期間，可因執行公司指派的公務，或是執行生活必要所需之活動外出。規定中進一步舉例，「即便是在5天內，公司若是有指派公務，那機組員還是得出勤」。

黃子哲接著說，「更離譜的是，居家檢疫就是只能待在家中，但在公司發布的規定內還舉例『短暫接送小孩或購買三餐可出門』，那其他如要繳水電費、倒垃圾、送洗衣服...等，機組員豈不是也可以大大方方的趴趴走？」他反問，如此一來，至少需要5天居家檢疫的規定形同具文，失去意義。

▲黃子哲爆料指出，華航內部的健康管控措施竟規定，員工在居家檢疫期間，有2種例外情形可外出。 。（圖／記者陳致平攝）▲黃子哲爆料指出，華航內部的健康管控措施竟規定，員工在居家檢疫期間，有2種例外情形可外出。 。（圖／記者陳致平攝）

▲黃子哲臉書曝光華航內部的健康管控措施內容。（圖／翻攝自黃子哲臉書）

華航對此回應，該規定是根據民航局「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，提醒組員惟執行公務及生活必要所需活動始得外出，其餘時間應配合相關規定做好自我管理，並留意自身健康狀況，避免影響他人健康，甚至違反政府法令而受罰。

華航表示，刻正就公告內容進行強化調整，在恪遵中央流行疫情指揮中心之規定下，符合人性需求並兼顧營運。民航局表示，針對這部分，民航局會再跟指揮中心、航空公司三方進行討論，看怎麼樣來做措施調整，相關配套會一直滾動調整及加強。

▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

▲發言人莊人祥針對外界關注的問題予以回應。（圖／記者李毓康攝）

截自目前為止，確診個案當中有4人屬於航空業，包含2名機師以及2名空服員，空服員除了長榮之外，另有1名非國籍航空的女性空服員。針對外界關注機組員恐成防疫破口，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥 表示，以確診空服員個案為例，是在特別規定實施之前，得要再觀察一陣子，看看規定是否真有破口，有任何問題，指揮中心都會隨時檢討。

▼黃子哲發文指出，扯！居家檢疫竟可以出門接小孩、買三餐。

 

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