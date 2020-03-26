叫外送茶到摩鐵！高雄男掏出「一粒橘色」喊：這是暴斃丸…逼她脫光強來

▲高雄男叫外送茶竟掏出橘色藥丸恐嚇對方，性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名男子阿宏（化名）以8千元的價格在應召站叫了外送茶，卻帶著電擊棒及空氣槍赴約，更掏出一顆「暴斃丸」恐嚇小姐，「不聽話的話，吃了會暴斃」，性侵得逞。法院審理後，判他有期徒刑7年10月，可上訴。

判決指出，阿宏2016年10月20日凌晨2時許，用LINE與應召站聯繫，並約定以8千元的價格在高雄一間摩鐵進行性交易，他見應召妹小乃（化名）進入房間內，先掏出混有假鈔的鈔票請小乃點。

下秒阿宏竟拔出一把空氣槍恐嚇，「我不會傷害你，如果你好好配合我，絕對不會受到任何傷害」，接著拿出電擊棒開啟電源使它「啪啪」作響，再說「你只要不出聲，我就不會對你做任何動作」，最後拿出一顆成分不明的橘色藥丸，對小乃說，「這是暴斃丸，不聽話的話，吃了會暴斃，不要亂叫」，逼小乃自己脫光衣服，性侵得逞。

阿宏怕東窗事發，又拿出藥丸脅迫小乃12小時內不准報警，陪他安全回家後會給小乃解藥。小乃心生畏懼表示願意配合，但不願吞藥，最後阿宏一番推託後，竟沒付錢就落跑。小乃不甘受辱決定報警處理。

雖然阿宏矢口否認犯行，但高雄地方法院勘驗各項事證及證人說詞後，不採信他的說詞，依攜帶凶器強制性交罪判他有期徒刑7年10月，全案仍可上訴。

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