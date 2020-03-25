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約到家裡錄歌！男大生性侵同學「妳就那麼OO還說不要」　她：男友會殺了你

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▲▼示意圖,性侵,焦慮,鬱悶,情緒,絕望,蕭條,害怕,危險,女,獨（示意圖／123RF）

▲小花未料去陳男家會遭到性侵，求償百萬元。（示意圖／123RF免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名陳姓男大生邀約同校女同學小花（化名）到租屋處，沒想到竟性侵有男友的她，不顧對方反抗掙扎，還說「妳明明就是那麼淫蕩，妳就是那麼欠O的人，還說不要」，被依強制性交判刑3年6月定讞。民事部分，高等法院近日判被告得賠償51萬多元確定。

判決指出，陳男和小花因做作業進而結識，2017年3月，兩人在校園巧遇，他邀約她到家裡錄製歌曲，讓對方因此答應；未料，當天傍晚，他竟霸王硬上弓，見對方情緒崩潰哭泣才罷手。

被告證稱，她當下一直說不要，「他說『妳明明就很欠O，還說不要』。因為我一直掙扎，後來我把他整個人往旁邊推開，崩潰大哭。他看到我大哭，就跟我道歉。我說我真的不要，我現在要馬上走。他要我去廁所整理一下，送我去公司。」

被告於案發隔天，以LINE向小花說「對不起」，在對方回「就算我喊停，它終究是發生了」等語時，他也未曾反駁，並表示「妳昨天哭的時候，我嚇到了。」

▼小花遭性侵崩潰大哭，才讓對方罷手。（示意圖／Pixabay免費圖庫）

▲桃園市賴姓男子遭指控替入監服刑友人照顧其還在念國中的外甥女，竟趁家中無人趁機性侵得逞。（示意圖／Pixabay）

根據學校性平會的報告，小花表示，「我不敢跟別人說，也不知道該跟誰講…下班之後，因為我真的很害怕」，就打電話給以前教會認識的好友，「她覺得我怎麼會去到男生家裡，她說這種事情好像不要講比較好。」

小花在案發隔天打電話給男友並去找他，但當天並未告知遭性侵。男友在臉書和被告對話，並質問她後才得知此事，氣得立刻帶她去派出所報案。

而被告事後還在臉書發文，「OO有個婊子教會了我一件事，別隨便給他男友戴綠帽，不然會被告（押韻*2），瞬間好像自己是罪犯。」他辯稱雙方是你情我願，但又坦承與被告發生關係時，有說「妳明明就是那麼淫蕩，妳就是那麼欠O的人，還說不要」，對方也有哭。

士林地院法官審酌被告與小花為同校學生，趁她至其住處機會，為逞一己私慾強制性交，對她身心發展造成難以磨滅損害；且犯後猶飾詞圖卸，不知悔悟，亦未道歉及賠償，因此判刑3年6月。被告不服上訴。

▼法官痛斥被告對被害人身心發展造成難以磨滅損害。（示意圖／123RF免費圖庫）

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

高等法院法官認為，若小花同意與被告發生關係，過程中亦未曾表示不願意，則被告怎可能會說「妳就是那麼欠O的人，還說不要」；如果雙方兩情相悅，她怎怎會在性行為後立即大哭？若兩人是合意性交，被告又何須道歉？

法官也說，告訴人事後雖曾LINE被告，「我男友現在在找你，絕對不要回他，我說我們只有接吻，拜託不要回，他會殺了你」、「我們所有對話紀錄刪掉，快！然後封鎖我，然後消失，不管IG、臉書全部，算是我最後一次給你的警告了。我去你家，然後你親我，我把你推開，就這樣，不要多說什麼，你會害死自己，看完馬上刪掉，然後絕對不要自己承認。你馬上消失，求你了，不要把事情越弄越大。」

但法官認為，告訴人和被告原即為朋友關係，且有以通訊軟體互動往來，有相當程度熟識；她為避免男友知悉她遭性侵，憤而與被告引發衝突，致事態擴大，僅希望男友不要有不理智的反應，及她不再與被告有所往來交集，遂要求被告刪除兩人間的對話，及配合她對男友說詞等行為，於客觀上並無何等有違常情之處。

法官表示，因此告訴人所述其遭被告強制性交應為事實，因此駁回被告上訴。而最高法院2019年9月再度駁回被告上訴，全案定讞。

民事部分，小花求償醫藥費2萬9520元、暫停工作5個月減少收入7萬5000元，及精神慰撫金100萬元，共計110萬4520元。士林地院判陳賠50萬7260元；高等法院則判賠51萬多元確定。

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