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工運大老賴萬枝躲房間圖性侵還怪女秘書「太漂亮」！判3年2月

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▲賴萬枝曾多次為勞工、女性等弱勢族群發聲，沒想到竟捲入性侵醜聞。（圖／翻攝全國金融業工會聯合總會官網）

▲工運大老賴萬枝性侵女秘書，二審仍判刑3年2月。（圖／翻攝全國金融業工會聯合總會官網）

記者吳銘峯／台北報導

工運大老賴萬枝2014年與女祕書赴南投參加勞工教育營，竟躲進女祕書房間中，壓在她身上以手指性侵，女祕書奮力反抗，賴萬枝竟說：「這件事情我有錯，但是你也有錯，因為你...長得很漂亮！」一審將賴男判刑3年2月。案經上訴，高等法院二審26日宣判，駁回上訴，維持刑期3年2月。

賴萬枝曾多次為勞工、女性等弱勢族群發聲，是台灣勞工運動領袖之一，還曾入選民進黨2012年不分區立委名單。而判決指出，賴萬枝2014年6月擔任「全國金融業工會聯合總會副理事長」時，與女祕書至南投縣明山森林會館參加2天1夜勞工教育活動，晚餐後幾位幹部一起歡唱KTV、飲酒作樂，喝到最後，賴萬枝與數名友人便跑到女秘書房間休息。

眾人陸續離開女祕書房間，但賴萬枝竟躲在房內，等女祕書回房休息，正準備放鬆入睡時，卻發現賴萬枝撲到自己身上，還啃咬她的乳頭，同時手還不停亂戳她的下體。女秘書放聲尖叫「你給我走，你給我滾！」使盡全力將賴男推向門外，但賴男竟反手關門，還淫笑說「這件事情，我有錯，但是妳也有錯，因為妳太優秀了，而且長得很漂亮！」女祕書奮力抵抗，賴萬枝見無法繼續，悻悻然離去。

女秘書事後報警提告，賴萬枝遭提起公訴。一審法院審理時，賴萬枝否認犯罪，辯護律師還說，被害人案發後沒有立刻報警，隔天還能與賴萬枝等人正常互動，不符常情。但法院認為，性侵被害人的反應會隨當時情況而定，所以女秘書在事後的活動中選擇保持沉默很合理；況且同行友人證實，女秘書的反應不像平常熱絡，還有人聽見賴萬枝對她道歉，並承諾賠償。因此一審認定賴萬枝有罪，判刑3年2月。

案經上訴，高等法院二審審理期間，賴萬枝仍否認犯罪，另外也未賠償被害人，全案於26日宣判，高院駁回上訴，仍將賴萬枝判刑3年2月。可上訴。
 

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