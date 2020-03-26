賣場「衛生紙掃光」客酸爆：都賣完了很輕鬆吧！　店員淚訴「5人1千箱內幕」

▲衛生紙。（圖／東森新聞）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎延燒期間，台灣賣場也經歷了幾波「衛生紙之亂」，部分賣場對此則是祭出了限購令。一名女店員就出面發聲，表示並不是他們不補貨，而是廠商送來的時間不是他們能決定的，希望消費者在這個非常時期能多點體諒，不要再對他們酸言酸語了。

「我也來發文平反一下了。」一名女店員在「我愛全聯-好物老實說」中發文，原來她聽到有客人抱怨無法一次買到衛生紙+餐巾紙，想要說清楚事情真相平反。

請繼續往下閱讀...

她表示衛生紙其實都有持續送貨，但由於這業務並非公司的物流負責，而是代理商，所以無法確定廠商何時會送，也不一定每天都送，並不是他們不補貨的問題。

▲民眾瘋搶衛生紙。（圖／記者陳弘修攝）

她還提到，只要有貨，他們就會補貨上架，只是有時真的來不及跟上消費者的購買速度；如果廠商真的來不及送，也請大家共體時艱多體諒，別為難他們，真的急需要的話，可能要另外找通路購買了。

原PO無奈地說，有客人甚至因為衛生紙賣完了，竟然酸店員說「都賣完了你們很輕鬆吧！」讓她傻眼直呼「5個人補1000箱真的不輕鬆。」

貼文一出，網友們紛紛安慰店員「辛苦了」，「還有很多替代方案 別為難店員吧」、「衛生紙其實很佔空間，但沒有得用也很麻煩」、「衛生紙體積很佔空間，每台貨車是能載多少箱？倉庫是又能囤多少箱？如果是市區全聯倉庫又更小了，送到店家後員工還要拆箱上架」、「每天上班都有補不完的貨」。

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

