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阿婆買嘸泡麵「5字開罵政府」結帳狂碎念！下秒自曝貪便宜嘴臉…網砲翻

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民眾搶購泡麵、罐頭。（圖／記者胡治言攝）

▲新冠肺炎疫情爆發，不少民眾前往賣場選購泡麵、罐頭以備不時之需。（圖／記者胡治言攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，隨處可見囤貨現象，也看得到各種奧客為難店員的畫面。一名男網友就在臉書《爆怨公社》貼文，說他日前到大賣場，結帳時看到一個阿婆一直跟收銀員用台語抱怨「泡麵沒了，衛生紙也沒了，台灣要倒了啦！政府都在騙人啦！」讓他超無言，其他網友也傻眼開批。

原PO文中還原當時場景，「昨天在家樂福結帳，一個老太婆一直找結帳員講話」，大媽顧客頻頻用台語大抱怨「蝦米都沒，挖咩台酒泡麵也沒，衛生紙也沒，台灣咩倒了～政府攏勒騙（什麼都沒了，我要台酒泡麵也沒有，要衛生紙也沒有，台灣要倒了，政府都在騙啦！）」

請繼續往下閱讀...

當時原PO聽不下去，一句回嘴「妳出去一個路口小北（百貨），衛生紙、泡麵還堆的跟山一樣！」沒想到阿婆卻說「無礙，這邊卡俗（才不要，這邊比較便宜）。」讓其他網友看傻，「就是有她這種人台灣才會倒」、「買不到怪政府，不會換別家買嗎」、「真的缺貨是捧錢要買還買不到，台灣根本沒這情況」、「愛買又愛嫌。」

留言中有網友則說，自己也遇到不少這種人，「真的！今天去購買東西也一樣，靠北說『罐頭、衛生紙都被搶光，政府無能啦』，後面的不耐煩跟他說『對面小北都還是滿滿的，衛生紙後面全家，對面屈臣氏寶雅都超級多啊！隨便都買的到啊』」、「昨天有位朋友也是……跟我抱怨全聯買不到衛生紙……我說去超商啊！她回我『那裏比較貴』。」

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