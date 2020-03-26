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家中衛生紙存貨夠用多久　網友設計衛生紙計算器算給你看

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日本一名64歲無業男子因偷竊超市廁所裡2捲價值40日元（約新台幣22元）的衛生紙，被地方法院判處7個月有期徒刑。（圖／達志／示意圖）

▲疫情引發民眾恐慌搶物資，全球各地接連出現「衛生紙之亂」。（圖／達志／示意圖）

記者洪菱鞠／綜合報導

衛生紙一上架立刻被搶光，新冠肺炎疫情讓民眾恐慌性搶購物資囤貨，狂搬衛生紙景象在各地上演，不只台灣，美、澳、日等皆相繼出現「衛生紙之亂」，導致真正有需要的人買不到。就有英國網友設計了線上「衛生紙計算器」，只要簡單輸入幾個數字，網站將算出家中庫存還能用多久。

由英國兩位網友Ben Sassoon和Sam Harris共同創建的網站「How Much Toilet Paper？」，使用者只要輸入家裡現有捲筒衛生紙數量、每天上廁所的平均次數，網站上面將立即顯示你的衛生紙尚可使用多少天數，若希望得到更精確估算的話，可於進階選項中針對每次使用張數、每次擦拭次數、每捲衛生紙的張數、家中人口數、隔離檢疫天數等調整數值即可。

英國網友設計了線上「衛生紙計算器」（圖／翻攝自「How Much Toilet Paper？」網站）

▲英國網友設計了線上「衛生紙計算器」（圖／翻攝自「How Much Toilet Paper？」網站）

疫情在全球大流行，引爆衛生紙搶購潮，網站開發者於是突發其想，想打造一個能夠計算衛生紙庫存的工具，因此花了不到3小時，便將創意想法從構思到設計上線，原本開發動機純粹只是為了「輕鬆幽默」一下，沒想到短短4天內吸引約200萬用戶造訪，現在已有超過500萬人使用。

網站統計發現，並不是每個人都要去搶購衛生紙，因為一般用戶擁有的衛生紙數量比潛在隔離所需的多500%，這也表示多數人家中衛生紙存量是足夠的。開發者之一提到，希望網站能幫助減少全世界衛生紙短缺問題，人們可以有所醒悟，其實不用過於擔心的去囤貨。

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