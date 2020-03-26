巴拉圭檢警逮15台灣人　外交部：懷疑有洗錢嫌疑被限制居所偵辦

▲巴拉圭政府面對疫情，禁止群眾聚集。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

巴拉圭檢警19日逮補15名違反公共衛生第716號行政法的台灣人。對此，外交部發言人歐江安26日表示，巴拉圭檢方懷疑有洗錢嫌疑，已先以違反巴國政府衛生防疫群聚措施，命令續留民宅內限制居所，並持續偵辦中。

由於疫情關係，巴拉圭政府禁止群眾聚集，警方在19日接獲報案，依違反公共衛生第716號行政法，在東方市郊的民宅內逮捕15名台灣人。這些台灣人表示來巴拉圭進行投資，每人都帶了2萬美金（約台幣60萬），他們在3月初經由巴拿馬抵達亞松森，而這樁搜查行動也傳出案外案，在18日下午1點有5位警察已先強行進入搜查，並帶著10萬美金（約台幣300萬）離開。

對此，歐江安表示，本案據我駐巴拉圭大使館及駐東方市總領事館回報，巴拉圭上巴拉那省檢警單位接獲舉報該省二處民宅有人群聚集情形。經當地檢察官會同警方於3月18日進行搜索，分別查獲東方市及佛朗哥市兩處民宅內共30餘名旅外國人及僑胞聚集，警方隨即查扣該等國人身分證件等物品。

歐江安表示，由於巴國檢方懷疑有洗錢嫌疑，已先以違反巴國政府衛生防疫群聚措施，命令續留民宅內限制居所，並持續偵辦中。

另外，歐江安指出，其中在佛朗哥市案，巴國5名員警涉嫌於執行公務時侵吞旅巴國人現款事，巴國檢調單位刻在偵辦中。由於本案攸關國人權益，我駐館已向承辦檢察官表達關切，除向巴國檢察總署表達我國尊重巴國相關法律規定，同時也籲請巴政府公正調查，以維護國人合法權益。

歐江安表示，我駐東方市總領事館，在接獲通知後，18日即派員前往瞭解，確認國人健康情形良好，食物無虞，並提供駐館及僑社準備的補充食品。隔日再會晤檢察官，就媒體報導警方疑似侵吞國人錢財一事，促請維護我國人應有之法律權益，並提供必要之協助。

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