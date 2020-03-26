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衣索比亞監獄擠爆！釋放4011人防疫　司法部長證實輕罪者優先

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武漢肺炎,新冠肺炎,衣索比亞,洗手（圖／達志影像／美聯社）

▲志工提供清水和肥皂讓民眾洗手。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃翊婷／綜合報導

為了因應防堵新冠肺炎疫情（COVID-19），衣索比亞政府考量到監獄囚犯太多，可能導致病毒擴散，宣布將釋放4011名囚犯，這些人觸犯的大多都是輕罪，或者只剩下不到1年的刑期。

綜合外媒報導，新冠肺炎在非洲已經造成1300多人確診、30人死亡，由於部分地區衛生系統較不完善，世界衛生組織（WHO）先前就不斷警告非洲各國要做好最壞的打算，畢竟根據統計數據分析，新冠病毒只花了兩個多月的時間，就感染全球10萬人，第二波10萬人縮減到11天，第三波更是減少到4天，可見傳染力有多強。

武漢肺炎,新冠肺炎,衣索比亞,洗手（圖／達志影像／美聯社）

▲當地民眾搭乘大眾交通運輸工具前都要清潔雙手。

衣索比亞司法部長阿貝比（Adanech Abebe）在當地時間25日召開記者會說明，衛生單位在過去24小內一共對106人進行檢測，結果皆為陰性，考量到疫情傳播狀況以及監獄內人滿為患的現象，因此決定釋放4011名囚犯。

阿貝比進一步解釋，這些獲釋的囚犯大多都是觸犯輕罪，或者刑期剩下不到1年，一切準備就緒後，將從26日陸續釋放這些人。衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed Ali）也表示，國家防疫團隊正在籌集資金，未來會以最壞情況為前提進行防疫準備，希望能有效防堵疫情擴散。

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