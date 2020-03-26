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又有縣市破蛋！「西半部唯一淨土」曝光　全台235例分布出爐：6縣市0確診

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又有縣市破蛋！「西半部唯一淨土」曝光　全台235例確診分布出爐。（圖／翻攝疾管署網站）

▲全台235例確診地理分布。（點圖可放大／翻攝疾管署網站

記者陳俊宏／台北報導

台灣新冠肺炎25日新增19例確診，全是境外移入；目前共累計235例，分別為197例境外移入及38例本土。根據衛福部疾管署26日公布的確診個案地理分布圖，台北市依舊最多有63例，新北市59例、台中市26例、桃園市24例等；而嘉義市「破蛋」確診來到一例，目前僅剩6縣市維持零確診。

民眾可根據疾管署「傳染病統計資料查詢系統」，查詢確診病例地圖。截至26日清晨最新更新，25日新增的19例確診分布在11縣市，以台北市5例最多，新北市4例、台南市2例，基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義市和高雄市各1例。

請繼續往下閱讀...

而如果以總數235例確診來看，台北市依舊最多有63例，新北市59例、台中市26例、桃園市24例、高雄市15例、台南市11例、彰化縣10例等；而嘉義市「破蛋」，確診數來到一例；嘉義縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣和連江縣仍維持0確診，嘉義縣是「西半部唯一淨土」。

中央流行疫情指揮中心25日表示，24日國內新增931例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計2萬6660例（含2萬4044例排除），其中235例確診（25日新增案217至235），分別為197例境外移入及38例本土病例；確診個案中2人死亡，29人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

▲▼0325中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者攝影中心攝）

▲▼指揮中心25日舉行記者會。（圖／攝影中心記者攝）

▲▼0325中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者攝影中心攝）

各縣市確診人數總數如下：

台北市：58→63（+5）

新北市：55→59（+4）

台中市：25→26（+1）

桃園市：24（持平）

高雄市：14→15（+1）

台南市：9→11（+2）

彰化縣：9→10（+1）

新竹市：5→6（+1）

屏東縣：5（持平）

新竹縣：3→4（+1）

雲林縣：3（持平）

苗栗縣：2→3（+1）

南投縣：2（持平）

基隆市：1→2（+1）

宜蘭縣：1（持平）

嘉義市：0→1（+1）

嘉義縣：0

澎湖縣：0

花蓮縣：0

台東縣：0

金門縣：0

連江縣：0

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