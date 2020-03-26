又有縣市破蛋！「西半部唯一淨土」曝光　全台235例分布出爐：6縣市0確診

▲全台235例確診地理分布。（點圖可放大／翻攝疾管署網站）
記者陳俊宏／台北報導
台灣新冠肺炎25日新增19例確診，全是境外移入；目前共累計235例，分別為197例境外移入及38例本土。根據衛福部疾管署26日公布的確診個案地理分布圖，台北市依舊最多有63例，新北市59例、台中市26例、桃園市24例等；而嘉義市「破蛋」確診來到一例，目前僅剩6縣市維持零確診。
民眾可根據疾管署「傳染病統計資料查詢系統」，查詢確診病例地圖。截至26日清晨最新更新，25日新增的19例確診分布在11縣市，以台北市5例最多，新北市4例、台南市2例，基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義市和高雄市各1例。
而如果以總數235例確診來看，台北市依舊最多有63例，新北市59例、台中市26例、桃園市24例、高雄市15例、台南市11例、彰化縣10例等；而嘉義市「破蛋」，確診數來到一例；嘉義縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣和連江縣仍維持0確診，嘉義縣是「西半部唯一淨土」。
中央流行疫情指揮中心25日表示，24日國內新增931例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計2萬6660例（含2萬4044例排除），其中235例確診（25日新增案217至235），分別為197例境外移入及38例本土病例；確診個案中2人死亡，29人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。
▲▼指揮中心25日舉行記者會。（圖／攝影中心記者攝）
各縣市確診人數總數如下：
台北市：58→63（+5）
新北市：55→59（+4）
台中市：25→26（+1）
桃園市：24（持平）
高雄市：14→15（+1）
台南市：9→11（+2）
彰化縣：9→10（+1）
新竹市：5→6（+1）
屏東縣：5（持平）
新竹縣：3→4（+1）
雲林縣：3（持平）
苗栗縣：2→3（+1）
南投縣：2（持平）
基隆市：1→2（+1）
宜蘭縣：1（持平）
嘉義市：0→1（+1）
嘉義縣：0
澎湖縣：0
花蓮縣：0
台東縣：0
金門縣：0
連江縣：0