罹患鼻咽癌4期　孝子還不忘孤身照顧7旬母…枋警助其一臂之力

▲屏東縣枋寮警分局東海派出所長藍清輝尋求地方慈善人士善款，幫助郭男度難過 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣春日鄉郭姓鄉民，罹患鼻咽癌第4期，無法工作，要負擔龐大醫藥費用，還要照顧母親，枋寮警分局員警獲報，自掏腰包並尋求慈善團體捐款，幫助度過難關。日前捐款同時，鼓勵他要好好下下去。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝近日透過民間友人得知，春日鄉郭姓鄉民長年生活困苦，原本生活收入僅依靠打臨工得來，除了必須獨自打工維持生計之外，還須扶養年邁老母親。

在今年2月間，他發現自己經常無緣無故流鼻血，因此到醫院檢查，才發現自己已經罹患鼻咽癌第4期，目前正在進行化療，由於目前沒有能力外出工作，便申請清寒證明、領取社會救助金，但對於生活長年生活困頓、無助的他來說，癌症化療費用極其龐大、實在難以負擔，雖然如此，表示自己就算挨餓受凍、病魔纏身，也要盡孝道把老母親照顧好。

所長得知後，立即聯繫當事人，關懷其家庭狀況、並詢問目前生活，尋求東海樂善慈善會理事長翁仲信捐助新臺幣5000元外，藍所長也結合民間善心人士蘇清波、鄭富仁、許展榮共同捐助新臺幣5000元，共1萬元整，在東海派出所內當場交付予其郭男，並向其溫情喊話，盼能度過眼前難關。

枋寮分局長黃國源肯定藍清輝及同仁對於經濟弱勢、窮困潦倒人家，義不容辭伸出援手，並尋求政府機關、民間社區善款等救濟協助，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，值得同仁學習。

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