新埤台一線砂石車、休旅車對撞！　車斗翻覆擦撞畫面曝…乘客驚聲尖叫

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新埤鄉21日發生1起砂石車翻覆事故，波及5輛汽車事故，造成2人輕傷，案發時，民眾都納悶這起車禍是怎麼發生的？當晚，有網友分享行車紀錄器，畫面可見被撞休旅車的後車乘客，見到前車因為左轉與對向砂石車對撞，嚇得不斷尖叫。

▲屏東縣新埤鄉21日發生1起砂石車翻覆，波及5輛汽車事故。 （圖／記者陳崑福攝，以下同）

▲▼台一線新埤鄉車禍、砂石車衝下分割島、

潮州警方說，這起車禍發生於21日中午11點20分，1輛經省道台1線往北直行的砂石車，行經台1線新埤鄉中正路口時，與對向欲左轉的休旅車直接對撞，該休旅車直接被撞到調頭180度，砂石車則是為避免撞入民宅，撞上後急左切，最後衝過安全島並衝進南下車道貨斗全部翻覆，波及南下道與北方2輛汽車。

▲▼砂石車折甘蔗、翻覆。

案發瞬間太過驚悚，附近民眾納悶車禍是如何發生的？前晚網友上網分享行車紀錄器相關影片，在車禍未發生前，被撞休旅車的後車乘客，疑似副駕駛見到前車硬左轉，就已開始擔憂會撞上，隨後但竟真的被砂石車撞上，隨後放聲尖叫。

另一從南下車道後方更遠處被砂石波及的車輛行車紀錄器來看，直行的砂石車對撞左轉的休旅車後，差點就撞上北上路邊的檳榔攤，為避免衝進附近的一排民宅，砂石車急左切，因此衝到南下車道，造成後車斗傾覆，後方車輛駕駛人見狀緊急踩煞車，也差點撞上砂石車貨斗。當時南下車道雙線各有1車，外側的深色休旅車則沒有這麼幸運，車頭出現部分被貨斗衝擊而受損。

有關肇事責任歸屬，潮州警方正在釐清中。

►神級保濕