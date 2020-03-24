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6旬男騎機車自摔手機無電　遇暖心新南警尋得回家路

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▲周男照 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣里港警分局新南派出所警員雷鴻銘、交通小隊警員林鎮河替騎機車自摔周男找到家人帶回 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局新南派出所警員雷鴻銘、交通小隊警員林鎮河，日前晚間接獲勤務中心110通報，高樹鄉慈新路段有車禍，經到場查看是1名年約六旬周姓男子，騎機車不慎自摔，由於手機沒電，家人一直連絡不上，相當掛礙，幸僅受到輕微擦傷。

經聯繫救護車到場簡易消毒包紮後，表示不願就醫，警方依規定實施現場圖測繪、拍照及酒測後，周姓老翁仍堅決要自行騎車返家；惟當下周遭環境光線昏暗、地處偏僻，員警仔細觀察其精神恍惚，恐無法正常騎車，故請其先至巡邏車上休息，並協助將其機車騎回所內放置，返所後警方發現其手機電力已完全耗盡，協助充飽電力後，透過手機內的聯絡人資訊成功聯繫到家屬。

家屬接獲通知，欣喜若狂，稱周男自午間騎出門後，手機就呈現語音信箱模式，一直撥打不通，且遍尋不著蹤跡，一直很擔心，旋即接獲警通知，對警方警方積極服務精神，表達感謝。

里港分局分局長楊龍祥呼籲，家中有年邁長輩，應多加留意與陪伴，不要讓長者單獨外出，另對於交通工具之使用，應更加謹慎，因隨著年齡增長，身體老化造成某些機能改變，包括反應時間的延長、整體動作速度變慢、知覺動作表現衰退、注意力及辨識力的改變以及視覺方面的改變等，都會影響安全駕駛能力。

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