羊奶＋益菌做液肥　退役軍官黃日禓種出高品質香水蓮霧

▲屏東縣內埔鄉農友黃日禓種出高品質的香水蓮霧 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉農友黃日禓，15年前軍官退役後，到羊乳公司當主管，因父親健康因素，於是辭職回來幫忙管理蓮霧田，從傳統大粒種到子彈炮彈蓮霧，近幾年8成以上改種香水蓮霧，像手掌大的蓮霧每顆有半斤重，用過期的羊奶加上益菌發酵製成液肥，蓮霧碩大甜美，取名為羊奶蓮霧，更自創品牌為「黑寶石蓮霧」並經註冊，很受消費者歡迎。

▲香水蓮霧。

55歲黃日裼雖從小在農村長大，但沒真正種過田，父親留下1.5公頃的農田，有的種檳榔有的種蓮霧，他雖然對檳榔沒有好感，但留下少部分遮蔭，其餘都改種蓮霧。

他指出，父親都種傳統型蓮霧，他接手後開始改變品種，幾年前流行的子彈和炮彈蓮霧，他雖然趕流行種了幾回，但裂果問題一直無法有效克服，10年前開始改種香水蓮霧。

他表示，香水蓮霧顆粒大，如手掌大小，又稱巴掌蓮霧，單一顆就有半斤重；而種蓮霧心臟要夠強，否則光天氣一變化，遇上颱風寒流很多心血都要泡湯。

但他種香水蓮霧後，上過肥培管理等不少農業課程，尤其是草生栽培，對於肥力的保存，自製的羊奶液肥，更是發揮到功效，所以每年農曆年前就陸續開花，從小果開始，使用特殊套袋，每袋只留3-4顆蓮霧，每顆都特別香甜碩大，產期可到6月。

他的香水蓮霧光靠宅配及電商就被訂購一空，清晨6點多到田裏工作，由於羊奶蓮霧已建立口碑及「黑寶石」蓮霧的知名度，讓他感受只要用心，使用正確方法，都會有滿意的結果。

►神級保濕