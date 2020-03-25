屏東警獲捐款採購「防暴臂盾」　不僅防刀防棍還能破窗　

▲屏東縣東港警分局長劉清俊尋求地方善心人士提供善款採購「防暴臂盾（手臂盾牌）」，供外勤員警使用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因應街頭突發事故多樣性，為避免警察同仁因公受傷，屏東縣東港警分局長劉清俊日前尋求社會資源的協助，經地方善心人士提供善款採購了20面的「防暴臂盾（手臂盾牌）」，25日下午利用主管會報時間發送給外勤同仁，並由二組教官教導使用方法，使同仁執勤時獲得更大的安全與保障。

東港警方說，「防暴臂盾」具有防刀、棍及快速破窗等功能，是一面採鋁合金打造，呈現U型的小盾牌，當警員遭遇持武器歹徒攻擊時，可迅速配戴在前手臂抵擋防護，進而攻擊壓制，另外設置在臂盾前方的鐵片，也能順利破窗，能在員警攻堅行動中提供強力防護。

另針對處置因民眾情緒不穩的突發性攻擊事件與酒醉鬧事等狀況，也能有效遏止保護員警執勤安全，分局發送各外勤單位使用，可放在巡邏車上，讓同仁在處理棘手的案件時，垂手可得臂盾，做為防禦武器；若狀況升高時，同仁仍可視現場情形，一面執行攻擊；一面進行防禦，使同仁的執勤更能得心應手，實為警察強而有力的後盾，同仁對於分局長能體會外勤同仁的危險，購置手臂盾牌，都覺得很用心及窩心。

東港警分局長劉清俊表示，各外勤單位均有1至2面的臂盾，希望同仁能善用該利器保護自己，同時也勉勵同仁將「善心人士」力挺支持警政工作這份心意轉換為精進專業知能與提升服務品質的原動力，賡續打擊犯罪，維持轄區的治安平穩。

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