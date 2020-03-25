新北市隔離累計1,356人　侯友宜撂重話：趴趴走「我絕對重罰不會手軟」

▲新北市長侯友宜（資料照／記者呂佳賢攝）

記者羅婉庭／新北報導

境外移入確診個案不斷增加，新北市55人確診，居家隔離者更累計1,356人。新北市長侯友宜25日撂下重話，重申居家檢疫、隔離者會受到妥善關懷照顧，但若再發生違規外出趴趴走，「我絕對重罰不會手軟！」

侯友宜說，衛生所防疫人員在社區防疫第一線，包括向居家隔離者健康關懷、提供防疫衛生教育、協助疫情調查、發送居家隔離單與防疫手機；若有呼吸道症狀者立即安排就醫，也偕同區公所及員警執行居家檢疫等工作，衛生所護理同仁任務繁重，感謝大家盡心盡力在防疫工作。

侯友宜呼籲，請相關單位注意居家隔離者要在居所不要趴趴走，如果有惡意違反相關規定，要祭出重罰，讓所有應配合居家隔離者有所警惕，也讓真正在住所好好隔離的國人知道謹守規定，就是保護大家的守護者。

侯友宜近日馬不停蹄到各地視察防疫作為，他下午前往新莊衛生所防疫作為，勉勵及慰問同仁守好防疫的第一道戰線，將社區感染的可能性降到最低。侯友宜強調身為新北市長，為了保護新北市民的健康，一定會在權限內超前佈署，採取最嚴格的措施境內管控，針對違反相關規定者祭出重罰，展現市府貫徹防疫的決心。

衛生局長陳潤秋表示，截至24日止，新北市確診武漢肺炎55人，居家隔離累計1,356人。針對近日驟增的居家隔離及居家檢疫人數，市長侯友宜連續視察社區防疫工作，替第一線市府團隊打氣，也請大家全力備戰。

▲侯友宜慰問防疫第一線同仁。（圖／記者羅婉庭攝）

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