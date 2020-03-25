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居家檢疫「特殊需求」一籮筐！基層爆：要火龍果治便秘

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新聞節目中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球肆虐，台灣湧現「海歸潮」，也讓需要居家檢疫的人數大增，近日卻接連傳出居家檢疫者趴趴走，讓第一線疲於奔命。台北市文山區民政課長高珮芬在25日的ETtoday《雲端最前線》吐露基層心聲，說居家檢疫民眾「特殊需求」一籮筐，其中還曾有人要求幫忙買火龍果，「因為他便秘」。

▲▼內政部呼籲遵守居家檢疫規定。（圖／內政部臉書）

▲內政部呼籲遵守居家檢疫規定。（圖／內政部臉書）

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高珮芬強調，若有特殊要求還是會請該案的家屬協助，但除了物質上的需求，里長與里幹事時不時還需要開導民眾，因為大家難免心裡不安。主持人楊文嘉聽完直呼：「又要Room service又要當心靈導師！」認為第一線人員在防疫期間身心負擔都很大，希望大眾可以多多體諒這些守護台灣的無名英雄。

為了加強防堵趴趴走亂象，台北市三張犁派出所所長林俊燁現場展示M-Police系統，警方可以透過引擎號碼、身分證字號等資料，輕輕一掃就能讓不守規矩的居家檢疫者無所遁形，提醒民眾不要心存僥倖。他也提到，近期針對夜店、KTV等地加強巡查，但常有年輕人容易情緒激動，導致同仁受了不少委屈，但只要確定對方並非居家檢疫者並不會刻意刁難，呼籲大家能將心比心，一起為台灣防疫盡一份心力。

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