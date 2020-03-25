糗炸！ 她視訊會議忘關鏡頭　突進廁所「脫褲子」...同事全嚇傻

實習記者羅明輝／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，全球有不少公司都開始讓員工在家上班，並藉由手機群組通話、線上視訊來討論重要公事。不過最近美國有位女子在家工作時，似乎忘記自己正開著鏡頭，與同事進行視訊會議，竟然就直接走進廁所，脫下褲子坐上馬桶準備「方便」，如廁過程全被同事看光光，也讓她在推特上意外爆紅。

根據《每日郵報》報導，這位名叫珍妮佛（Jennifer）的上班族，近日在家中與其他主管、同事進行視訊會議。沒想到當同事正報告到一半，珍妮佛突然站起身，拿著筆電走進廁所，接著就在其他同事面前，大剌剌的將褲子脫掉，坐在馬桶上，讓同事們全都看傻了眼。

直到同事們開始發出笑聲，珍妮佛才意識到自己忘記關掉鏡頭，急忙箭步上前將筆電轉向，對著牆壁的方向。為了避免讓珍妮佛尷尬，同事們還紛紛打圓場，說到：「發生什麼事了嗎？」、「珍妮佛，別緊張，我什麼都沒有看見。」

▲ 她忘關視訊，如廁畫面被同事看光。（圖／翻攝Bryan Dawson推特）

珍妮佛出糗的影片被人上傳到推特後，迅速引來超過700萬人觀看，網友們同情她的遭遇，甚至發起了#PoorJennifer的標籤聲援活動。不少人留言，「珍妮佛是個英雄，她一點都沒有什麼需要覺得可恥的。」、「上班族婦女真的很辛苦，很多人都會不小心，不必覺得丟臉」。

但也有人質疑，「影片到底是誰上傳的？整個意外會不會是假的」、「如果不是本人上傳的，那就肯定是其中一個同事做的，我覺得你最好快點離職，因為你的同事是混蛋，他們太惡劣了。」、「珍妮佛真的好慘，她要知道，她是可以捍衛自己的權益，向上傳這支影片的人提出指控的，我希望這些人趕快失業。」