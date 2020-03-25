增加10個！北京調整「高風險國家、地區」名單至25個...香港也被列入

▲北京首都國際機場。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

因應新冠肺炎疫情迅速擴散全球，北京市今（25）日再對高風險國家及地區的名單進行調整，由原先的15個增至25個，值得注意的是，多了葡萄牙、捷克、希臘、以色列、澳洲、加拿大、新加坡、馬來西亞、香港、日本等。

綜合陸媒報導，中國外交部17日曾通報將15國列為「高風險國家」，同時呼籲民眾暫時不要前往。不過，北京市人民政府副秘書長陳蓓25日對「高風險國家及地區」的名單做了調整，包括美國、西班牙、英國、義大利、德國、法國、伊朗、荷蘭、瑞典、瑞士、挪威、丹麥、比利時、奧地利、葡萄牙、捷克、希臘、以色列、澳洲、加拿大、韓國、新加坡、馬來西亞、香港、日本等。

陳蓓表示，為了堅持「外防輸入、內防反彈」的總體策略，繼續嚴格防控新冠肺炎疫情，努力將境外輸入病例風險降到最低，努力維護首都安全。截至25日晚間8點，北京市累計確診人數有561例，死亡人數則有8例。

另一方面，上海市政府昨（24）日宣布，自25日零時起，上海虹橋機場暫停所有國際、港澳台的進出港航班業務，並將虹橋機場此前所有國際、港澳台航班轉場至浦東機場運營，保留虹橋機場國際、港澳台航班備降功能。

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