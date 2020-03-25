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凌晨載愛妻外出兜風...翁西濱快速道路「遭聯結車追撞」！車爛毀夫妻雙亡

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▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲轎車車尾全毀、前方兩側車門遭擠壓變形，導致黃翁及妻子受困於車上，救護人員趕赴現場將2人協助脫困，但送醫後仍宣告不治。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

西濱快速道路台中清水段25日凌晨發生一起死亡車禍，82歲黃姓老翁開車載著心愛的妻子外出兜風，於快速道路上遭後方聯結車追撞，轎車車尾全毀、前方兩側車門遭擠壓變形，導致黃翁及妻子受困於車上，救護人員趕赴現場將2人協助脫困，但送醫後均宣告不治，聯結車駕駛遭警方依過失致死罪送辦。

警方調查，25日凌晨1時11分許，林姓男子（44歲）駕駛聯結車沿台61線南下外側車道由北往南直行，行經台61線南下外側車道151.9k處時，追撞前方由黃姓男子（82歲）駕駛的自小客，造成自小客嚴重受損，黃男及黃張姓妻子（80歲）均受困車內，經消防隊協助脫困，分送至梧棲童醫院、沙鹿光田醫院，急救後仍宣告不治。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲林姓男子駕駛聯結車行經台61線南下外側車道151.9k處時，追撞前方由黃姓男子駕駛的自小客。

據悉，黃翁夫妻倆平時感情很好，由於晚上車流量較小，黃翁常會在晚間載著妻子外出兜風，家屬得知噩耗後相當難過。

林男經呼氣酒測酒精濃度為0，黃翁經抽血檢驗無酒精反應，均無酒駕。警訊問後依過失致死罪將林男移送台中地檢署偵辦、相驗，警呼籲民眾，駕駛人應隨時提高警覺並注意前方路況，以避免觸法及憾事發生。

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