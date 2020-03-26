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美軍坦承疫情對戰備造成影響　病毒對美國的危機「至少3個月」

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▲▼ 駐韓國美軍。（圖／翻攝U.S. Forces Korea）

▲疫情對於美軍的戰備已經造成了影響。（圖／翻攝U.S. Forces Korea）

記者林彥臣／綜合報導

中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）在美國造成重大的災情，美軍高層在國會的聽證會上已經坦承，新冠肺炎病毒對美國造成的危機，可能至少3個月，而且已經對美軍的戰備造成影響。

根據《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）上將表示，根據政府的預測以及新冠肺炎病毒對其他國家的影響，病毒會在整個美國傳播3個月左右的時間，他和國防部長艾斯培（Mark Esper）都敦促軍人採取健康保護措施，其中包括盡可能遠離社交行為，直到夏季來臨為止。

五角大廈24日宣布，全世界有340起病例與美國國防部有關，其中包括191名現役人員，其中17名康復。

國防部長艾斯培表示，五角大廈的主管與指揮官，已經允許下屬進行在家的遠程辦公，自上週以來，五角大廈有60％以上的員工已經進行遠程辦公。

麥利表示，疫情對於戰備狀態造成了一定程度的影響，但是這些影響的規模很小，真正令人擔心的是病毒對於全球的安全與經濟受到了影響，可能會影響美軍的全球佈局，美國20年來一直致力於反恐，目前偏重與面對主要競爭對手俄羅斯、中國的潛在威脅。

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