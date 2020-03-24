東海商圈行車糾紛　騎士拿安全帽猛砸貨車司機飆罵「X你X」

記者白珈陽／台中報導

臉書社團《黑色豪門企業》23日有民眾貼出一段影片，台中市西屯區東海商圈內，2名身穿白衣的男子與貨車司機發生肢體衝突，其中一名白衣男子更手持安全帽往貨車司機身上猛砸，誇張的行徑，引發網友熱議。台中市烏日警分局犁份派出所獲悉此事後主動偵辦，經查為行車糾紛，將貨車司機等3人通知到案後，依社會秩序維護法究辦。

▲2名身穿白衣的男子與貨車司機發生肢體衝突，其中一名白衣男子更手持安全帽往貨車司機身上猛砸 。（圖／擷取自臉書社團《黑色豪門企業》）

警方調查，黃姓男子（34歲）貨車駕駛行經新興路東園巷與東興巷口時，為閃避同行車道的機車，險些擦撞對向的黃姓機車騎士（42歲），黃姓機車騎士與後載乘客郭姓男子（32歲）疑受驚嚇，欲與貨車司機理論，貨車司機於車內雖沒聽清楚對方談話內容，但見來者不善，下車後隨即與黃姓騎士及郭男發生口角，進而衍生肢體衝突。

▲黃姓貨車司機與黃姓騎士及後載乘客郭男扭打成一團。

影片中，體型較為壯碩的郭男與貨車司機先是徒手互毆，黃姓騎士隨後加入戰局，拿著安全帽朝貨車司機頭部猛砸，3人扭打成一團，路人見狀不斷大喊「夠了啦、好了啦」進行勸架，並將3人拉開，才結束這場鬥毆，而黃姓騎士及乘客郭男在離開前仍不斷向貨車司機碎罵三字經，貨車司機則撫摸下巴察看傷勢走回車內。

▲路人見狀不斷大喊「夠了啦、好了啦」進行勸架，並將3人拉開，才結束這場鬥毆。

烏日警分局犁份所所長呂水賢表示，本案未接獲報案，係警方接獲網路訊息後主動偵辦，經調閱監視器後以車追人，將郭男等3人查緝到案。郭男等人雖不互告傷害罪，也否認有互相對罵，但透過監視器可證明打架鬧事情事屬實，仍依社維法送辦。同時呼籲民眾，若遇到行車糾紛，務必第一時間向警方通報，勿使用暴力，警方也將加強巡視周邊環境，請鄰里居民放心。

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