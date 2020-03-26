華航員工居家檢疫可「外出買三餐、接送小孩」　他直喊：扯，大方趴趴走？

▲爆料指出，華航內部的健康管控措施竟規定，員工在居家檢疫期間有2種例外情形可外出 。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳致平／台北報導

國內新冠肺炎確診人數已達235例，中央流行疫情指揮中心25日證實，全台已有4起航空從業人員確診個案，由於機上屬於高風險場域，國民黨文傳會副主委黃子哲爆料，華航內部的健康管控措施竟規定，員工在居家檢疫期間，有兩種例外情形可外出。首先是執行公司指派的公務，第二種則是執行生活必要所需之活動，那員工「豈不是也可以大大方方的趴趴走」？

對此，黃子哲認為，目前所有人進入三級旅遊警示的國家地區，返國後都要居家檢疫14天。然而，指揮中心特別給予航空業豁免的規定，機組員只要至少5天以上的居家檢疫，即可再度出勤。對此，指揮官陳時中部長也補充說明，「這是時間放寬，但居家檢疫的措施都沒有少。」不過，外界對於未滿14天的半套居家檢疫已有疑慮，甚至有不少機組員憂心，擔心自己會成為防疫破口。



▲國民黨文傳會副主委黃子哲 。（圖／翻攝自黃子哲臉書／下同）

黃子哲說明，有華航的員工透露，公司內部的健康管控措施竟規定，在居家檢疫期間，可因執行公司指派的公務，或是執行生活必要所需之活動外出。規定中進一步舉例，「即便是在5天內，公司若是有指派公務，那機組員還是得出勤」。

黃子哲接著說，「更離譜的是，居家檢疫就是只能待在家中，但在公司發布的規定內還舉例『短暫接送小孩或購買三餐可出門』，那其他如要繳水電費、倒垃圾、送洗衣服...等，機組員豈不是也可以大大方方的趴趴走？」他反問，如此一來，至少需要5天居家檢疫的規定形同具文，失去意義。

▼公司內部提供的健康管控措施。

飛機是密閉空間、機艙空間侷促，不論對乘客或是機組人員來說，都是高風險場域。因此黃子哲認為，航空公司的防疫作為，都必須採取高標準。隨著這波疫情快速上升，機組人員也承受極大的壓力，加強機上的防疫措施，刻不容緩。

目前航班已大幅縮減，機組人員的調度，理論上應該是相對寬鬆。因此黃子哲認為，如果能讓機組員有完整而嚴謹的居家檢疫，以防破口，實為上策。

▲發言人莊人祥針對外界關注的問題予以回應。（圖／記者李毓康攝）

不過，根據指揮中心25日記者會上證實，截自目前為止確診個案當中有4人屬於航空業，包含2名機師以及2名空服員，空服員除了長榮之外，另有1名非國籍航空的女性空服員。針對外界關注機組員恐成防疫破口，發言人莊人祥表示，以確診空服員個案為例，是在特別規定實施之後，得要再觀察一陣子，看看規定是否真有破口，有任何問題，指揮中心都會隨時檢討。

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～

▼黃子哲發文指出，扯！居家檢疫竟可以出門接小孩、買三餐。