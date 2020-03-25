勤洗手能防疫　防疫要正確洗手

▲成大醫院感染科羅景霳醫師特別強調，在濕洗手後必定要擦乾雙手，否則潮濕的雙手更容易會造成病菌的生長，這一點民眾要特別注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著新冠肺炎疫情升溫，許多的衛教資訊都告訴大家「要勤洗手！」那麼，為什麼要洗手呢？成大醫院感染科羅景霳醫師說明指出，因為在我們生活週遭的環境中，有許多肉眼看不見的細菌和病毒存在於物體表面上，不經意時，就有很大的機會藉由雙手將物品上的病菌帶到我們的眼、口、鼻等黏膜上，害我們得病。

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羅景霳醫師說，面對這種「環境汙染傳播模式(Fomite-mediated transmission，或稱「環媒傳播」)」，我們需要藉由洗手，以降低病菌侵入身體的機會。不過，洗手不是只有把雙手用濕而已，還需要利用工具來達到清除病菌的最終目標。

洗手能夠選擇的工具主要有2種：每個人平時都會使用到的「濕洗手」，也就是利用水和肥皂來洗手；以及比較方便的「乾洗手」，利用酒精、異丙醇及丙醇等乾洗手液來洗手。羅景霳醫師表示，濕洗手可以清除掉絕大部分的病菌，包括新冠肺炎病毒，但是因為需要用水，所以相對不方便；乾洗手液雖然方便，卻對於腸病毒或諾羅病毒等會造成胃腸感染的病毒效果不好，不過對於新冠肺炎病毒則是綽綽有餘。但有了好的工具，也要有好的方法：包括對的方式與對的時機，才能發揮其效果。

羅景霳醫師說，對的方式洗手：是洗手時要「搓」對。用乾洗手液時，要用搓的將乾洗手液搓乾；濕洗手時，要搭配水和肥皂搓出泡沫，以將洗手的防疫效果發揮到最大。搓手時需依「內外夾弓大立腕」的順序，將手心、手背、指縫、指背、大拇指與虎口、指尖及手腕都搓到，才能確保手上的病毒細菌都清得一乾二淨。羅景霳醫師提醒說，洗手時最容易被忽略的有虎口、指尖和指縫等處，要特別注意。

對的時機洗手：一般民眾的洗手時間點，在咳嗽或打噴嚏後、照顧生病的人之後、如廁後、處理食物前中後、吃東西前、手有明顯髒汙，及觸摸動物和處理動物排泄物後。目的在避免身上的病菌汙染環境，及外在病菌入侵至我們身體。羅景霳醫師也提醒，進出醫院前後也都應該洗手，以避免自己及關心者生病。

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