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去年推出即秒殺！台東最美星空導覽56場次　27日起開放報名

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▲▼台東今年從四月份到十月份持續舉辦夜間觀星活動，共計有五十六場次。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東今年從四月份到十月份持續舉辦夜間觀星活動，共計有五十六場次。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府於2019年首創台東最美星空導覽活動，一開始辦理就造成轟動，受到全台民眾熱情的關注，熱門場次名額更是一開放報名就秒殺。今年夜間觀星活動從四月份到十月份持續舉辦，共計五十六場次，星空導覽活動全程免費，3月27日起開放報名，導覽活動將於4月11日開始，全台民眾不分年齡皆可參加，敬請民眾上網報名。

▲▼台東今年從四月份到十月份持續舉辦夜間觀星活動，共計有五十六場次。（圖／台東縣政府提供，下同）

為推廣2018年【台東縣最美星空選拔】的十四處觀星景點台東去年開始辦理星空導覽活動，去年一推出就成為台東夜間旅遊最受歡迎活動之一，各地遊客到訪台東前還會詢問星空導覽的活動場次，導覽團隊更有台中天文學會吳建德常務理事、國立中央天文研究所李昫岱博士、曾任台東大學曹俊傑講師等天文專家，台東縣為台灣本島光害極低的城市，擁有最適合賞星的天然環境，是觀星迷必訪的地區之一。縣長饒慶鈴也提醒，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，即使台東旅遊也要做好防疫，勤洗手並於參與活動時配戴口罩，活動現場也會替民眾量測體溫及酒精消毒。

▲▼台東今年從四月份到十月份持續舉辦夜間觀星活動，共計有五十六場次。（圖／台東縣政府提供，下同）

活動現場不定期有天文望遠鏡操作，讓星迷有更多觀星實作樂趣。

活動現場除了基本天文知識、星空神話故事、也有不定期天文望遠鏡操作，增加更多觀星實作樂趣。本次導覽活動全程免費，為維護導覽品質，每梯次僅開放20人報名，名額有限，額滿為止，歡迎民眾踴躍上網報名。

除了「台東最美星空導覽活動」外，今年六月份開始將舉辦七場「台東最美星空音樂會」，詳情請上官方Facebook【台東最美星空】及Instagram【StarryTaitung_】持續關注相關訊息。

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