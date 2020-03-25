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今防大雨地區曝連3天飆破30度　下波「雷雨鋒面」驟降9℃…最冷時間出爐

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▲大雨,豪雨,下雨,豪大雨,颱風,雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲周末水氣增多，民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員王品翔表示，今天（25日）東半部地區要留意局部大雨；周五晚起至周六，鋒面通過加上東北季風增強，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨。氣象專家吳德榮提醒，周六凌晨鋒面通過，東北季風南下，中部以北及東半部轉有局部陣雨，中部以北氣溫將明顯下降轉冷，部分平地降至14度左右，需注意氣溫劇烈變化。

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今午後西半部和大台北地區也有零星降雨；溫度部分，北部高溫約29度，中南部超過30度，宜蘭、花蓮、台東約26到28度，而周四、周五的高溫也差不多。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

王品翔提醒，周五晚起到周六，鋒面通過加上東北季風增強，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區是多雲；東北季風影響到下周二，北部低溫估17度，高溫僅剩21到22度，降幅滿大。根據氣象局預報，台北市周五高溫還有29度，周六剩20度，降幅高達9度。

氣象局表示，周日東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其餘地區天氣還是多雲到晴；下周一、下周二水氣增多，北部平地及中南部山區也有降雨的可能，其餘地區也轉為多雲。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周五暖氣團逐漸增強，各地多雲時晴、氣溫逐日漸升，高溫30度以上，白天熱早晚微涼，東半部偶有局部降雨的機率；金、馬易受平流霧影響，中南部晨間亦有輻射霧發生的機率。

吳德榮指出，周六凌晨鋒面通過，東北季風南下，中部以北及東半部轉有局部陣雨，冷空氣雖未達大陸冷氣團（台北市氣象局測站≦14度）的強度，中部以北氣溫仍將明顯下降轉冷，部分平地降至14度左右，需注意氣溫劇烈變化；其他地區雲量略增、氣溫稍降。

吳德榮說，周日東北季風轉乾，降雨減緩，北部轉多雲、白天偏涼，中南部多雲時晴、白天舒適，各地早晚仍微冷，東半部偶有零星降雨的機率；下周一白天有短暫空檔，東北季風減弱，氣溫回升，西半部多雲時晴，東半部偶有零星降雨的機率；下周一晚起至下周二東北季風略增強，北部、東半部有局部雨，北台天氣濕涼。

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