　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一周天氣出爐！明高溫「暴跌10°C」地區曝　氣象局：後面還有一波冷空氣

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲周一東北風增強，台北高溫將下滑，降幅約8~10度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局指出，今（22）日各地高溫都在28度以上，台北更飆至33.5度，但周一起至周二清晨，有波東北風稍增強，台北、基隆一帶高溫下滑明顯，僅23-26度，降幅約有8~10度之多。而下波更明顯變天時間點落在周六、日，屆時將有鋒面通過、東北季風增強。

氣象預報員陳建安表示，今天各地相當溫暖，高溫都在28度以上，其中，台北高溫有到33.5度，創下歷年3月第二高溫紀錄。

請繼續往下閱讀...

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲一張圖看一周天氣，周六日鋒面通過、東北季風增強，天氣將有明顯轉變。（圖／中央氣象局）

但周一起至周二清晨，風向從偏南風轉東北風，這段期間受到東北風稍增強影響，迎風面北部、東半部轉為局部短暫雨，中南部維持多雲到晴。氣溫方面，低溫沒有太大變化，各地約20-23度，但高溫部分則有明顯下降趨勢。

氣象局說，北部、東北部及東半部地區，周一高溫剩23-26度，尤其台北、基隆一帶溫度下降相較今天最為明顯，降幅達8~10度之多，感受上會從今天的暖熱轉為偏涼天氣。中南部則不受影響，持續暖熱，高溫27-30度。

周二白天起，東北風減弱，氣溫會逐漸回暖至周五（27日），其中，周二、三（24、25日）這兩天，因為吹偏東風，屆時東邊會有水氣移入台灣，東半部、北部山區會有短暫陣雨，北部平地雲量可能偏多，中南部多雲到晴。

▲▼天氣 暖冬 高溫 12月中民眾短袖上街。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周四、五高溫再飆高，大台北及中南部近山區平地要留意31、32度高溫。（圖／記者屠惠剛攝）

周四、五（26、27日）風向轉為偏南風，水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部有局部零星短暫雨。各地這兩天高溫偏高，白天都有28度以上，大台北及中南部近山區平地更要留意有31、32度的高溫發生，各地低溫則約20-23度。

未來一周天氣最大變化時間點會落在周六（28日），屆時將有鋒面通過，大氣環境不穩定，北部、東半部會有局部短暫陣雨，中南部雲量也會增多。受下雨影響，北東高溫會略降2-3度，中南部持續溫暖，約27-30度。

▲▼天氣 暖冬 高溫 12月中民眾短袖上街。（圖／記者屠惠剛攝）

▲下周日將有一波冷空氣南下，北部、東半部高溫明顯下降，低溫僅剩16度。（圖／記者屠惠剛攝）

下周日（29日）緊接著東北季風增強，冷空氣南下，北部、東半部白天高溫又明顯下降，約22-24度，中南部26-28度；低溫方面，北台灣氣溫約16度左右，中部、花蓮17-18度，南部、台東19-20度。降雨部分，北部、東半部持續有局部短暫陣雨。

另外，氣象局也提醒，未來一週西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，尤其清晨機率較偏高；28日鋒面接近影響，影響不僅限於清晨。

ET快訊
最新威脅！陳時中揭「3本土個案」感染源不明：令人擔憂
明高溫「暴跌10°C」地區曝！一張圖看一周天氣
即／雲林高階警官與妻洗水塔！「兩人中毒嗆昏溺水雙亡」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫苗加快研發　詹啟賢：台3月底疫情有望落底，但歐美才要開始

長照護理師染疫！名醫揭這類機構「一旦出事很會很慘」關鍵：沒分艙分流

首例20歲護理師確診新冠肺炎　桃園衛生局：掌握接觸者共95人

爆出最新威脅！　陳時中揭「3例本土個案」感染源不明...一度令人擔憂

醬料罐「卡滿陳年黑垢」他嚇壞：敢用嗎　千人反蓋樓推爆：是古早味老店

林佳龍曝「禁來台轉機」背後決議過程　喊話再擴大航空業紓困

紐約餐廳全關　台灣青年憂「醫院沒飯吃」！做70愛心便當暖哭醫護

口罩實名制「首波預購達117萬人」　還有18萬人未繳費！

一周天氣出爐！明高溫「暴跌10°C」地區曝　氣象局：後面還有一波冷空氣

兒出國父被罵…「醫師中肯文」1.2萬人讚爆！　鄧惠文：不是想管就管得住

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

產能爆增！衛生紙夠你擦3百年屁屁　廠商業者：優先滿足台灣消費者需求

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

戲精妹模仿美劇激動派演出！　媽上時事字幕...網讚：太有才

《青春2》劉雨昕《NO JOKE》帥氣奪A！　Lisa超喜歡：你就是我等待的人

旅英媽媽憂歐洲疫情想返台！　Po文放棄「怕成為醫療負擔」

疫苗加快研發　詹啟賢：台3月底疫情有望落底，但歐美才要開始

長照護理師染疫！名醫揭這類機構「一旦出事很會很慘」關鍵：沒分艙分流

首例20歲護理師確診新冠肺炎　桃園衛生局：掌握接觸者共95人

爆出最新威脅！　陳時中揭「3例本土個案」感染源不明...一度令人擔憂

醬料罐「卡滿陳年黑垢」他嚇壞：敢用嗎　千人反蓋樓推爆：是古早味老店

林佳龍曝「禁來台轉機」背後決議過程　喊話再擴大航空業紓困

紐約餐廳全關　台灣青年憂「醫院沒飯吃」！做70愛心便當暖哭醫護

口罩實名制「首波預購達117萬人」　還有18萬人未繳費！

一周天氣出爐！明高溫「暴跌10°C」地區曝　氣象局：後面還有一波冷空氣

兒出國父被罵…「醫師中肯文」1.2萬人讚爆！　鄧惠文：不是想管就管得住

快訊／西班牙28572確診、1720人死亡　國家緊急狀態將延長15天

UBA／拿12雙筷子來折　許智超戰前絕妙喊話

「都變甜夜員工了！」　《梨泰院》終映趴演員胸口有亮點

疫苗加快研發　詹啟賢：台3月底疫情有望落底，但歐美才要開始

瘋狂「混血褲」開賣！正面Nike、背面Levi’s　回收再製要價1.5萬元

長照護理師染疫！名醫揭這類機構「一旦出事很會很慘」關鍵：沒分艙分流

家人在英國醫院工作「1條薄圍裙＝防護衣」！　感染只是早晚…伊萊媽心酸：太可笑

靠腳程跑出安打右打砍掉重練左打　陽柏翔獲甲子園深造圓夢

首例20歲護理師確診新冠肺炎　桃園衛生局：掌握接觸者共95人

UBA／曾祥鈞畢業典禮　將往職業隊探路

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

生活熱門新聞

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

醫爆：張上淳兒出國滑雪

新型冠狀病毒是人為製造？美研究出爐

「奎寧+日舒」5天100%清除病毒

台灣現「零星社區感染」！專家籲最好戴口罩

自覺發燒未就醫「養護機構護理師」確診！　掌握接觸者共95人

義大利YouTuber嗨喊「趕在關門前飛來！」

養護機構護理師確診！陳時中「半夜奔現場指揮」

快訊／新冠肺炎再新增16例！　13境外移入、3本土

張上淳兒子出國惹議！陳時中：沒違反規定

女子想延後婚宴　餐廳回：已經備料了

案124感染源找到了！指揮中心：3外籍老師

女友急死了！放話男大生「不開機就分手」

趁亂囤2萬9000片口罩　7人下場超慘

更多熱門

相關新聞

把握好天氣！今飆31度周一降7度　兩波鋒面轉雨時間曝

把握好天氣！今飆31度周一降7度　兩波鋒面轉雨時間曝

氣象專家吳德榮表示，周一、周二微弱鋒面掠過北部海面，東北風迎風面的北海岸、北部山區及東半部降雨機率提高；周六另一波鋒面通過，東北季風南下，北部及東半部轉有局部雨，北台灣明顯轉涼微冷。

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

衣服快速去霉味的4大妙招

衣服快速去霉味的4大妙招

水氣減少回暖　白天微熱早晚涼

水氣減少回暖　白天微熱早晚涼

春分一路暖3天！下波變天時間點曝

春分一路暖3天！下波變天時間點曝

關鍵字：

天氣氣象局氣象雲

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

醫爆：張上淳兒出國滑雪

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

新型冠狀病毒是人為製造？美研究出爐

爺抱金孫餵狗　突遭狂咬噴血慘死

韓「N號房」未成年女學生遭性虐！女星氣憤連署

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

大醫王發明防護箱！美國醫界也求援

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

「奎寧+日舒」5天100%清除病毒

台灣現「零星社區感染」！專家籲最好戴口罩

歐陽靖曝「日本人1習慣」抑制疫情

佐藤健打電話來了！台灣粉絲尖叫對話內容曝光

自覺發燒未就醫「養護機構護理師」確診！　掌握接觸者共95人

還原國中生刺殺案　父母靈堂下跪

更多

最夯影音

更多
當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵
時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面