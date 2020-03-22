一周天氣出爐！明高溫「暴跌10°C」地區曝　氣象局：後面還有一波冷空氣

▲周一東北風增強，台北高溫將下滑，降幅約8~10度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局指出，今（22）日各地高溫都在28度以上，台北更飆至33.5度，但周一起至周二清晨，有波東北風稍增強，台北、基隆一帶高溫下滑明顯，僅23-26度，降幅約有8~10度之多。而下波更明顯變天時間點落在周六、日，屆時將有鋒面通過、東北季風增強。

氣象預報員陳建安表示，今天各地相當溫暖，高溫都在28度以上，其中，台北高溫有到33.5度，創下歷年3月第二高溫紀錄。

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▲一張圖看一周天氣，周六日鋒面通過、東北季風增強，天氣將有明顯轉變。（圖／中央氣象局）

但周一起至周二清晨，風向從偏南風轉東北風，這段期間受到東北風稍增強影響，迎風面北部、東半部轉為局部短暫雨，中南部維持多雲到晴。氣溫方面，低溫沒有太大變化，各地約20-23度，但高溫部分則有明顯下降趨勢。

氣象局說，北部、東北部及東半部地區，周一高溫剩23-26度，尤其台北、基隆一帶溫度下降相較今天最為明顯，降幅達8~10度之多，感受上會從今天的暖熱轉為偏涼天氣。中南部則不受影響，持續暖熱，高溫27-30度。

周二白天起，東北風減弱，氣溫會逐漸回暖至周五（27日），其中，周二、三（24、25日）這兩天，因為吹偏東風，屆時東邊會有水氣移入台灣，東半部、北部山區會有短暫陣雨，北部平地雲量可能偏多，中南部多雲到晴。

▲周四、五高溫再飆高，大台北及中南部近山區平地要留意31、32度高溫。（圖／記者屠惠剛攝）

周四、五（26、27日）風向轉為偏南風，水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部有局部零星短暫雨。各地這兩天高溫偏高，白天都有28度以上，大台北及中南部近山區平地更要留意有31、32度的高溫發生，各地低溫則約20-23度。

未來一周天氣最大變化時間點會落在周六（28日），屆時將有鋒面通過，大氣環境不穩定，北部、東半部會有局部短暫陣雨，中南部雲量也會增多。受下雨影響，北東高溫會略降2-3度，中南部持續溫暖，約27-30度。

▲下周日將有一波冷空氣南下，北部、東半部高溫明顯下降，低溫僅剩16度。（圖／記者屠惠剛攝）

下周日（29日）緊接著東北季風增強，冷空氣南下，北部、東半部白天高溫又明顯下降，約22-24度，中南部26-28度；低溫方面，北台灣氣溫約16度左右，中部、花蓮17-18度，南部、台東19-20度。降雨部分，北部、東半部持續有局部短暫陣雨。

另外，氣象局也提醒，未來一週西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，尤其清晨機率較偏高；28日鋒面接近影響，影響不僅限於清晨。