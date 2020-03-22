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把握好天氣「今飆31度！周一大降7度」　兩波鋒面轉雨時間曝

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▲▼下雨天,午後雷陣雨,天氣,雨,雨傘,躲雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局說，周一至周二清晨東北風稍增強，北部及東半部地區有局部短暫雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周一、周二微弱鋒面掠過北部海面，東北風迎風面的北海岸、北部山區及東半部降雨機率提高；周六另一波鋒面通過，東北季風南下，北部及東半部轉有局部雨，北台灣明顯轉涼微冷。

中央氣象局指出，今天（22日）天氣與21日相當類似，各地仍為多雲到晴的天氣，僅東半部有零星降雨；各地低溫約20至23度，白天高溫約28至31度，感受暖熱，中南部日夜溫差較大。

請繼續往下閱讀...

氣象局說，周一至周二清晨東北風稍增強，迎風面北部及東北部天氣稍轉涼，高溫稍下降；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。根據氣象局預報，台北市今高溫上看30度，到周一剩下23度，降幅高達7度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周二白天起東北風減弱，氣溫回升；周二白天至周五天氣穩定，僅東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周六鋒面接近，水氣增加，北部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周一、周二微弱鋒面掠過北部海面，東北風迎風面的北海岸、北部山區及東半部降雨機率提高，北台雲量增多稍轉涼，其他地區影響小。

吳德榮表示，周三至周五暖氣團逐漸增強，各地多雲時晴、氣溫升，白天微熱早晚涼，東半部偶有零星降雨的機率；周六另一波鋒面通過，東北季風南下，北部及東半部轉有局部雨，北台灣明顯轉涼微冷，其他地區雲量略增，氣溫稍降。

▼根據氣象局預報，台北市今高溫30度，到周一剩下23度，降幅高達7度。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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