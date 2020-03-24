今2地區防較大雨勢！下波「全台有雨」鋒面報到時間曝　低溫探14度

▲今東半部地區民眾出門記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員王品翔表示，今天（24日）東北季風減弱，但東半部的宜蘭和花蓮要留意局部較大雨勢；周六鋒面通過，北部、東半部有局部短暫雨。天氣風險公司提醒，周五晚間至周六將有另一道鋒面影響台灣，全台都將有降雨機會。氣象專家吳德榮說，周六北台灣氣溫明顯下降，部分平地降至14度左右，需注意氣溫劇烈變化。

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今除了宜花，其他地區為多雲到晴；周三天氣和今類似，宜花仍要留意局部較大雨勢，其他地區為多雲到晴。

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王品翔說，周四、周五東半部有局部短暫雨，各地高溫約28到30度，南部超過30度。他表示，周六鋒面通過，周日、下周一東北季風增強，北東雲量變多有局部短暫雨，中南部山區下周一也有局部短暫雨；北部高溫約22到24度，中南部約28到30度，東半部約24到25度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣風險23日在臉書表示，周二至周五台灣各地天氣相對穩定，氣溫逐步回升，北部高溫可達30度有點溫暖，中南部則在32度左右，可能會有悶熱的感覺；不過，早晚還是有點涼，早出晚歸記得帶件薄外套，山區則要留意午後易有零星短暫陣雨發生機會。

天氣風險提醒，下一波變化在周五晚間至周六，將有另一道鋒面影響台灣，全台都將有降雨機會，建議大家可以好好把握這幾天多到戶外走走。

吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周六鋒面通過，東北季風南下，中部以北及東半部轉有局部陣雨，冷空氣雖未達「大陸冷氣團」（台北市氣象局測站≦14度）的強度，北台灣氣溫仍明顯下降轉冷，部分平地降至14度左右，需注意氣溫劇烈變化；其他地區雲量略增、氣溫稍降。

吳德榮說，周日東北季風轉乾，迎風面雲量漸減，降雨減緩，北台灣偏涼微冷，中南部多雲時晴，白天舒適早晚微冷；下周一東北季風減弱，氣溫回升，西半部多雲時晴，東半部偶有零星降雨的機率。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）