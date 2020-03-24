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鋒面雷雨將襲下一波猛降10℃！「變天時間點」出爐　濕冷回冬探14℃

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▲▼鋒面雷雨將襲「變天時間點」出爐！下一波猛降10℃　濕冷回冬探14℃ 。（圖／中央氣象局）

▲華南雲雨區些許水氣移入北台灣！下一波濕冷回冬探14℃ 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

春天孩子面，天氣說變就變！中央氣象局表示，28日（周六）將有一波鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東半部地區及南部山區將轉局部短暫陣雨或雷雨，且北東受冷空氣影響，高溫有下降趨勢。前預報中心主任吳德榮預估，北部平地28日清晨低溫有感降溫，空曠地區恐下探14度。

氣象局預報，25日環境為偏東風漸轉南風，降雨區以東半部為主，部分區域有大雨可能，主要是海面上的對流往陸地移入，背風的西半部則維持多雲到晴，午後西半部山區及大台北地區可能出現零星短暫陣雨。氣溫方面，持續回暖，西半部普遍在30度左右，夜間清晨各地低溫約19度，日夜溫差較大。

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▲▼鋒面雷雨將襲「變天時間點」出爐！下一波猛降10℃　濕冷回冬探14℃ 。（圖／中央氣象局）

▲▼鋒面雷雨將襲「變天時間點」出爐！下一波猛降10℃　濕冷回冬探14℃ 。（圖／中央氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲周末鋒面雷雨將襲！隨後東北季風報到。

預估26、27日（周四、五）風向轉為偏南風，氣溫進一步升高，全台各地高溫普遍在28度以上，大台北及中南部地區氣溫更高。氣象局指出，27日（周五）白天鋒面尚未抵達，但大氣環境較不穩定，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區雲量也開始增多，仍以多雲到晴為主，除下雨區域外，氣溫也偏高。

氣象局表示，27日晚間至28日鋒面通過及東北季風增強，隨著鋒面過境，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東半部因其後的東北季風影響，高溫有下降趨勢，29至31日（周日至下周二）東北季風影響，北東轉涼，低溫下探14度。

天氣風險公司分析，下一波天氣變化將在27日晚上，有新一波鋒面逐漸接近，北部雲量漸增，降雨機會也會提高，這波鋒面結構較為完整，發展條件也好，預估中北部雨勢會較為明顯。春天天氣變化快速，目前預報上來看，下周天氣會比這周更不穩定，建議民眾好好把握周五前連續幾天的好天氣。

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