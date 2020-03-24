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北市府怒了！陳冊網咖打怪被逮　「惡意失聯」從重開罰

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▲▼北市1名男子從北京返台，在居家檢疫期間竟跑到台北車站附近打網咖。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市1名男子從北京返台，在居家檢疫期間竟跑到台北車站附近打網咖。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，北市府24日再度公布1名居家檢疫失聯者「陳冊」，警方在24日晚間也在台北車站附近一處網咖找到該名落跑者。北市府副發言人戴于文晚間表示，「市府認定為惡意失聯，將再瞭解違規情形後，從重裁罰」。
 
北市府24日下午公布一名居家檢疫者失聯，指有民眾「陳冊」在21日從北京返台後失聯，手機也留下空號，地址也並非居住地。警方在24日晚上9時許，在北市一家網咖內找到該名失聯的居家檢疫者，目前也透過檢疫系統將人帶回。

對此，戴于文回應，應居家檢疫的民眾陳冊，於24日晚間被警方尋獲，因該名民眾日前於北京返台後，填寫錯誤資訊，也沒有遵守居家檢疫相關規定，市府認定為惡意失聯，將再瞭解違規情形後，從重裁罰。

對於開罰居家檢疫趴趴走的民眾，黃珊珊在23日受訪時也指出，北市建議中央若居家檢疫者若違規遭罰「應公布姓名」。

黃珊珊表示，之所以會提出的這樣的建議，主要是居家檢疫者還是發生很多狀況，例如，當事人已經到家，但里長不知道他是居家檢疫的人，他打電話為什麼還沒有送飯來，中央到民政系統還是有一段時間差。

黃珊珊說，居家檢疫跑出去的狀況罰了100萬，但效果有限，這個處罰部分，希望就公布姓名，否則大家還是依然故我；黃珊珊指出，之前失聯可以公布姓名，但是開罰沒有公布姓名，她認為，嚴重的話應該要公布姓名，如果都罰到100萬了，就是很嚴重。

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