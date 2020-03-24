陳超明提「在家做口罩」被罵爆　蘇貞昌引曾國藩名句安慰

▲國民黨立委陳超明質詢後，送蘇貞昌布口罩。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委陳超明日前在立法院質詢時，提議發動社區發展協會一起做口罩，並由政府提供原料，解決口罩供不應求問題，一句「在家做口罩」引發外界一片撻伐。對此，陳超明24日表示，為何行政院、經濟部推動口罩國家隊被稱讚，自己卻遭網軍修理，「我覺得我何錯有之」，並以「獅子永遠不會回頭聽狗吠」鼓勵自己，行政院長蘇貞昌則以一句「為政之道無他，耐煩而已」回應。

陳超明5日在立法院財政委員會質詢時提到，自己在選區服務處召集社區發展協會一起來製作口罩，可以說是「摸蛤蜊兼洗褲」，既可解決缺口罩問題還能落實防疫教育，「我實在想不通為什麼要工廠做口罩」，不明白中央為何都沒有注意到這一塊，希望衛福部能發動社區發展協會去做，這樣對防疫的幫助絕對很大。

▲國民黨立委陳超明。（圖／記者林敬旻攝）



蘇貞昌24日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，陳超明質詢時表示，行政院、經濟部推動口罩國家隊，確實讓國人有感，「你們推口罩都被稱讚，怎麼我推動就被修理」。陳超明說，過年期間有人說「口罩拿不到當什麼立委」，所以他隨後採取應變措施，在社區發展協會自製循環口罩，自己的原則是先求有、再求好，第二波再推動重複性子母口罩，「我不知道我錯在哪裡」。

對此，蘇貞昌安慰陳超明「不要在意啦」，正是因為是國會議員，講話才會被重視，「你沒有惡意，這也不是行政團隊在修理你」，還笑說自己也時常被批評，人家講話就加減檢討，好的意見再拿來用。

▲國民黨立委陳超明質詢後，與經濟部長沈榮津擊拳。（圖／記者林敬旻攝）



陳超明感嘆地說「我覺得我何錯之有」，地方鄉親還用「獅子永遠不會回頭聽狗吠，一路向前走，別為狗回頭，就算被狗咬，你不會回頭」鼓勵他，強調自己不是不聽建議，但越想越氣，那些不知天高地厚的網軍只會出一張嘴罵人，根本是沒做事的批評有做事的人。

蘇貞昌則勉勵陳超明，曾國藩也曾經講過，「為政之道無他，耐煩而已」，做對得到人家的稱讚，做得比較不對人家給我們指教，這也是一種進步，要陳超明不用生氣。

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