　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳超明提「在家做口罩」被罵爆　蘇貞昌引曾國藩名句安慰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨立委陳超明質詢後，送蘇貞昌布口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委陳超明質詢後，送蘇貞昌布口罩。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委陳超明日前在立法院質詢時，提議發動社區發展協會一起做口罩，並由政府提供原料，解決口罩供不應求問題，一句「在家做口罩」引發外界一片撻伐。對此，陳超明24日表示，為何行政院、經濟部推動口罩國家隊被稱讚，自己卻遭網軍修理，「我覺得我何錯有之」，並以「獅子永遠不會回頭聽狗吠」鼓勵自己，行政院長蘇貞昌則以一句「為政之道無他，耐煩而已」回應。

陳超明5日在立法院財政委員會質詢時提到，自己在選區服務處召集社區發展協會一起來製作口罩，可以說是「摸蛤蜊兼洗褲」，既可解決缺口罩問題還能落實防疫教育，「我實在想不通為什麼要工廠做口罩」，不明白中央為何都沒有注意到這一塊，希望衛福部能發動社區發展協會去做，這樣對防疫的幫助絕對很大。

▲國民黨立委陳超明質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委陳超明。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌24日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，陳超明質詢時表示，行政院、經濟部推動口罩國家隊，確實讓國人有感，「你們推口罩都被稱讚，怎麼我推動就被修理」。陳超明說，過年期間有人說「口罩拿不到當什麼立委」，所以他隨後採取應變措施，在社區發展協會自製循環口罩，自己的原則是先求有、再求好，第二波再推動重複性子母口罩，「我不知道我錯在哪裡」。

對此，蘇貞昌安慰陳超明「不要在意啦」，正是因為是國會議員，講話才會被重視，「你沒有惡意，這也不是行政團隊在修理你」，還笑說自己也時常被批評，人家講話就加減檢討，好的意見再拿來用。

▲國民黨立委陳超明質詢後，與經濟部長沈榮津擊拳。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委陳超明質詢後，與經濟部長沈榮津擊拳。（圖／記者林敬旻攝）

陳超明感嘆地說「我覺得我何錯之有」，地方鄉親還用「獅子永遠不會回頭聽狗吠，一路向前走，別為狗回頭，就算被狗咬，你不會回頭」鼓勵他，強調自己不是不聽建議，但越想越氣，那些不知天高地厚的網軍只會出一張嘴罵人，根本是沒做事的批評有做事的人。

蘇貞昌則勉勵陳超明，曾國藩也曾經講過，「為政之道無他，耐煩而已」，做對得到人家的稱讚，做得比較不對人家給我們指教，這也是一種進步，要陳超明不用生氣。

其他人也看了這些...

口罩實名制2.0繼4大超商取貨後　陳其邁：全聯、美聯社談合作
兩日95萬人預購　政院「口罩實名制2.0」展開金流測試
口罩實名制2.0 網路預購上路　2種方式在家輕鬆購

更多熱門新聞...

超商領口罩「咖啡買1送1」！　四大超商優惠「懶人包一次看」
口罩實名制3.0要來了？陳時中：擬推「家戶團購」...憑戶口名簿領
這是詐騙請掛斷！口罩2.0系統「不會」電話通知　徐國勇提醒民眾勿上當

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
快訊／新莊「機車撞電線桿」　1男1女無呼吸心跳搶救中
板橋男攔計程車才剛上車…全身冒冷汗暈厥　送醫搶救不治
扛劉真百萬醫療費！辛龍淚認不好過…哽咽曝背後內幕
大學生居家檢疫開轟趴　衛生局怒批：囂張…「4個字」讓全棟住戶
政院拍板：個人所得稅可延緩繳納「最長一年」或「分期三年」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

圖／緩繳稅、省水電費、房貸利率降...紓困「4大重點」一次看！

配合防疫！台北小巨蛋冰上樂園、北投會館　25日起暫停營業

「香港人來台當兵」反送中時就提出！台灣基進：抗爭者都英勇有鬥志

「10億經費、一人500元」補貼受禁令影響旅客？交通部：連結國旅研議中

快訊／救中小企業！政院：央行「加碼2000億」融通方案

快訊／電信費可緩繳6個月、降瓦斯費　信用卡貸款利率再降2碼

台中居家檢疫者家人入住安心旅宿　盧秀燕：每戶補助5千

快訊／政院：弱勢、老人、兒童、身障者「生活補助每人1月領1500元」

武漢解除封城台商可自行回台？　蘇貞昌：一定要包機

快訊／政院拍板：個人所得稅可延緩繳納「最長一年」或「分期三年」

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

「能完成夢想是很幸福的事情」　劉真哽咽：我真的很喜歡跳舞

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

飆漲一片萬元！一線醫護口罩緊缺　西班牙衛生部長當場哽咽語塞

砂石車「急左切衝過安全島」翻覆　險釀傷亡...前車紀錄器曝光網怒譙

手捧「阿中翻糖蛋糕」給媒體分享 陳時中靦腆笑：吃自己好像怪怪的

圖／緩繳稅、省水電費、房貸利率降...紓困「4大重點」一次看！

配合防疫！台北小巨蛋冰上樂園、北投會館　25日起暫停營業

「香港人來台當兵」反送中時就提出！台灣基進：抗爭者都英勇有鬥志

「10億經費、一人500元」補貼受禁令影響旅客？交通部：連結國旅研議中

快訊／救中小企業！政院：央行「加碼2000億」融通方案

快訊／電信費可緩繳6個月、降瓦斯費　信用卡貸款利率再降2碼

台中居家檢疫者家人入住安心旅宿　盧秀燕：每戶補助5千

快訊／政院：弱勢、老人、兒童、身障者「生活補助每人1月領1500元」

武漢解除封城台商可自行回台？　蘇貞昌：一定要包機

快訊／政院拍板：個人所得稅可延緩繳納「最長一年」或「分期三年」

台南漁光島野狗群聚橫行還咬死家畜　議員籲動保處正視

被燒到秒訂房！花蓮「絕美0死角」民宿+無邊際夢幻海景　2天1夜網美行程全曝光

居家檢疫者2度社區大廳拿外送　住戶好心提醒反挨嗆「我要投訴你們」

北市防疫旅館還有空房！北部「防疫旅館補助、優惠懶人包」

蓬佩奧又講「武漢病毒」　耿爽：甩鍋別國「無助美國戰勝疫情」

COMPUTEX延期至9月　貿協：原展期將舉辦線上展售

國道超越龜速車「未保持50米」挨罰3千元！他不服提訴訟下場出爐

劉真等不到心臟病逝　為何心臟瓣膜不能放著不管？

警匪片封街拍4天「全來真的」！硬漢男星「懸掛3層樓高空」肉搏

一個都跑不掉！高市警撒下「疫調失聯天網」　237人全數揪回

政治熱門新聞

提議換陳時中遭出征　陳學聖回擊

蘇貞昌撤換4董座：汽車3天撞2次飛機「把他拉下來剛好而已」

外交部去年提醒WHO新冠肺炎人傳人　對方僅回了這句話

陳柏惟：找港人來台當兵　好處是…比我們年輕

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

陳其邁：台美合作疫苗最快年底上市

「陳冊」你在哪？北市公布居家檢疫失聯

新北停課遠距教學計劃曝光　Zoom、Teams...全上場

居家檢疫破萬人！侯友宜：只要你出門，我一定罰

快訊／新北居家檢疫破2萬　侯友宜：啟動突襲檢查！

柯P探視劉真　直搖頭「不好了」

陳建仁：全球疫情緩和還要兩個月

黃光芹：張上淳欠其他醫事人員道歉

吳宗憲爆曾探望劉真　柯文哲忍不住嘆氣

更多熱門

相關新聞

一堆「不戴口罩夜店咖」　韓女星開砲：自私

一堆「不戴口罩夜店咖」　韓女星開砲：自私

南韓「性感歌姬」NS允智曾為女團Rainbow預備成員，雖未順利以團體出道，但作為SOLO歌手仍取得了不錯的成績。近期新冠肺炎肆虐，南韓的疫情控制也面臨考驗，她日前也因在路上看到不戴口罩、在夜店前排隊的路人，為此發文砲轟這是「很自私的行為」。

隔離民眾全台趴趴走！高雄市衛生局曝「管控破口」

隔離民眾全台趴趴走！高雄市衛生局曝「管控破口」

支持復工　上海推科創企業上市貸

支持復工　上海推科創企業上市貸

義橄欖球國家隊員投入抗疫　每天工作13hrs

義橄欖球國家隊員投入抗疫　每天工作13hrs

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎口罩陳超明蘇貞昌立法院曾國藩

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真健保沒給付　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

她曝「9天前劉真就不行了」！辛龍痛哭唸萬遍佛經

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

傷口小風險高　醫：劉真很不幸成為那1%

8旬翁倒車釀禍　2女騎士遭壓車底

曾與劉真共舞！劉德華心疼辛龍：好好照顧自己

快訊／國道3號「7車連環撞」全線車道封閉

原本是找我教跳舞…劉真錯過郭董遇上辛龍

更／美國第一夫人檢驗結果出爐！

打架體力耗盡　汪嘴裡含貓頭熟睡

中美推特口水戰　美：台灣先警告疫情

陳時中：教育部需研擬大規模視訊教學

名嘴挺張上淳：要他爸辭職下台，你算什麼東西！

吳宗憲曝劉真沒健保真相

更多

最夯影音

更多
辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」
辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面