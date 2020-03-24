　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

隔離民眾全台趴趴走！高雄市衛生局曝「管控破口」　喊話中央應檢討體制

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

目前國外返台一律都要實施居家檢疫14天，不過連日以來，卻陸續有檢疫、隔離者外出趴趴走，讓各地衛生局、警察局很頭痛。高雄市衛生局就點出關鍵，例如居家檢疫者所使用的定位手機容易成為管控破口，希望中央能檢討體制。

▲高雄男隔離趴走遭國道警攔下，衛生局潘炤穎出面說明 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄男居家檢疫期間趴趴走遭國道警攔下，衛生局潘炤穎出面說明 。（圖／記者吳奕靖攝）

請繼續往下閱讀...

自政府嚴格實施居家檢疫規定以來，其實已經發生不少起應居家檢疫個案卻將手機放在家，人卻四處趴趴走的案例，如果個案沒有積極配合管制措施，恐怕產生難以防範的漏洞。

▲台南市歸仁區一位居家檢疫中陳姓男子趴趴走，專案小組將他尋獲，以專車送回檢疫場所，台南市衛生局將依法裁罰。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

▲台南市一名居家檢疫中陳姓男子趴趴走，專案小組將他尋獲，以專車送回檢疫場所。（圖／記者林悅翻攝）

回顧過去居家檢疫者趴趴走的案例，例如台南市歸仁區一名陳姓男子擅自外出，跑到高雄梓官區扛轎賺取2000元外快，台南市民政局發現陳姓男子手機定位出現異常，才發現陳姓男子將手機關機。

截至23日為止，高雄市共有4000多名居家檢疫個案，依照現有體系，每日會針對個案進行早晚共2次抽查。高雄市衛生局簡任技正潘炤穎坦言，抽查間隔期間恐怕還是會有漏洞，將會持續檢討，在制度尚未修正之前，恐怕只能透過巡邏警力抽查轄內居家檢疫或居家隔離個案來補強，所幸目前為止，高雄市警察局尋獲率是100%。

▲高雄男隔離趴走遭國道警攔下，衛生局潘炤穎出面說明 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄男隔離趴走遭國道警攔下，衛生局潘炤穎出面說明 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄陳姓男子應居家檢疫卻趴趴走。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄陳姓男子應居家檢疫卻趴趴走，國道警方查獲。（圖／記者許宥孺翻攝）

潘炤穎表示，目前居家檢疫規範是請個案待在家，並以手機定位系統追蹤，不過像是23日晚間一名陳姓男子離家北上，卻把定位手機留在家裡，而且還是趁晚上，在系統部分較難及時掌握，衛生局將檢討相關體制，考慮日後若有類似狀況，將以互相監控的方式，甚至由里鄰發出相關簡訊。

►腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

居家檢疫男離家4小時...驚人開罰金額曝！他高雄衝彰化借錢恐不夠賠

影／趴趴走影像曝！高雄男「檢疫手機放家裡」開車北上　衛生局怒：是惡意

ET快訊
快訊／新莊「機車撞電線桿」　1男1女無呼吸心跳搶救中
板橋男攔計程車才剛上車…全身冒冷汗暈厥　送醫搶救不治
扛劉真百萬醫療費！辛龍淚認不好過…哽咽曝背後內幕
大學生居家檢疫開轟趴　衛生局怒批：囂張…「4個字」讓全棟住戶
政院拍板：個人所得稅可延緩繳納「最長一年」或「分期三年」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

R0值若飆破2「雙北得封城」　專家呼籲：防守線一定要守住！

境外移入個案爆增　華航空服員喊話爭取機上專用廁所、防疫宿舍

高風險農產人員急需10萬口罩！農委會出手協調…經濟部答應配送了

持續在地深耕　嘉藥USR計畫全數通過

雄獅、晶華、五福都自救！董事長與董事不支薪、高階主管減薪50%

秘魯60台人「想繼續玩」遭罵　領隊：軍隊持槍上街了，怎麼可能！

中華職棒開幕戰如期4月開打　鄭文燦建議延賽：疫期進入高峰期

肢障登山客不畏艱難登玉山　腳痛困排雲山莊…黑鷹出動吊掛

台灣該不該封城？醫斥侵犯民眾權益：即使疫情擴大也「不贊成封城」

案192是彰化第8例新冠肺炎確診　為境外移入留美學生

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

「能完成夢想是很幸福的事情」　劉真哽咽：我真的很喜歡跳舞

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

飆漲一片萬元！一線醫護口罩緊缺　西班牙衛生部長當場哽咽語塞

砂石車「急左切衝過安全島」翻覆　險釀傷亡...前車紀錄器曝光網怒譙

手捧「阿中翻糖蛋糕」給媒體分享 陳時中靦腆笑：吃自己好像怪怪的

R0值若飆破2「雙北得封城」　專家呼籲：防守線一定要守住！

境外移入個案爆增　華航空服員喊話爭取機上專用廁所、防疫宿舍

高風險農產人員急需10萬口罩！農委會出手協調…經濟部答應配送了

持續在地深耕　嘉藥USR計畫全數通過

雄獅、晶華、五福都自救！董事長與董事不支薪、高階主管減薪50%

秘魯60台人「想繼續玩」遭罵　領隊：軍隊持槍上街了，怎麼可能！

中華職棒開幕戰如期4月開打　鄭文燦建議延賽：疫期進入高峰期

肢障登山客不畏艱難登玉山　腳痛困排雲山莊…黑鷹出動吊掛

台灣該不該封城？醫斥侵犯民眾權益：即使疫情擴大也「不贊成封城」

案192是彰化第8例新冠肺炎確診　為境外移入留美學生

被燒到秒訂房！花蓮「絕美0死角」民宿+無邊際夢幻海景　2天1夜網美行程全曝光

居家檢疫者2度社區大廳拿外送　住戶好心提醒反挨嗆「我要投訴你們」

北市防疫旅館還有空房！北部「防疫旅館補助、優惠懶人包」

蓬佩奧又講「武漢病毒」　耿爽：甩鍋別國「無助美國戰勝疫情」

COMPUTEX延期至9月　貿協：原展期將舉辦線上展售

國道超越龜速車「未保持50米」挨罰3千元！他不服提訴訟下場出爐

劉真等不到心臟病逝　為何心臟瓣膜不能放著不管？

警匪片封街拍4天「全來真的」！硬漢男星「懸掛3層樓高空」肉搏

一個都跑不掉！高市警撒下「疫調失聯天網」　237人全數揪回

紓困奏效！歐股早盤強勢上揚逾4%、德國指數領漲566點或6%

生活熱門新聞

傷口小風險高　醫：劉真很不幸成為那1%

陳時中：教育部需研擬大規模視訊教學

名嘴挺張上淳：要他爸辭職下台，你算什麼東西！

劉真離世留密碼　小孟老師：將化身天使

快訊／新冠肺炎單日暴增20例　累積破200大關

獨／雄獅自費400萬包機救回72台人

清大有確診密切接觸者26人即起居家隔離

爽玩杜拜隱瞞出國史！台鐵員工「職稱」曝光

大學生返台居檢開轟趴　囂張下場讓同棟住戶傻眼！

請假照顧父親？台鐵員工爽玩杜拜

「5歲小女孩」和媽媽到員工旅遊　返台也確診染疫！

網幫辛龍打氣！3年前「甜蜜全家福」惹淚

「我們都不是人嗎」滯湖北600國人想回家　媽帶2歲童哽咽

美疫情故事比電影更恐怖　醫：如果發生在台灣會怎樣？

更多熱門

相關新聞

雄獅、晶華、五福自救　董事不支薪

雄獅、晶華、五福自救　董事不支薪

新冠肺炎疫情持續延燒，重創全台觀光旅宿業，為了保障員工最大權益，目前包括雄獅、晶華、五福都宣布董事長與董事3月起不支薪、不領2019年度酬勞等方式自救。

紓困企業水電費打折方案出爐　經部：挺企業渡過這「疫」關

紓困企業水電費打折方案出爐　經部：挺企業渡過這「疫」關

專家再警示..小心結核病！　感染患者是新冠肺炎的「10倍」

專家再警示..小心結核病！　感染患者是新冠肺炎的「10倍」

台中居家檢疫者家人入住安心旅宿　補助5千

台中居家檢疫者家人入住安心旅宿　補助5千

快訊／奈及利亞總統幕僚長確診

快訊／奈及利亞總統幕僚長確診

關鍵字：

高雄市居家檢疫趴趴走檢疫手機新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真健保沒給付　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

她曝「9天前劉真就不行了」！辛龍痛哭唸萬遍佛經

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

傷口小風險高　醫：劉真很不幸成為那1%

8旬翁倒車釀禍　2女騎士遭壓車底

曾與劉真共舞！劉德華心疼辛龍：好好照顧自己

快訊／國道3號「7車連環撞」全線車道封閉

原本是找我教跳舞…劉真錯過郭董遇上辛龍

更／美國第一夫人檢驗結果出爐！

打架體力耗盡　汪嘴裡含貓頭熟睡

中美推特口水戰　美：台灣先警告疫情

陳時中：教育部需研擬大規模視訊教學

名嘴挺張上淳：要他爸辭職下台，你算什麼東西！

吳宗憲曝劉真沒健保真相

更多

最夯影音

更多
辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」
辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面