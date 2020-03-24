隔離民眾全台趴趴走！高雄市衛生局曝「管控破口」　喊話中央應檢討體制

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

目前國外返台一律都要實施居家檢疫14天，不過連日以來，卻陸續有檢疫、隔離者外出趴趴走，讓各地衛生局、警察局很頭痛。高雄市衛生局就點出關鍵，例如居家檢疫者所使用的定位手機容易成為管控破口，希望中央能檢討體制。

▲高雄男居家檢疫期間趴趴走遭國道警攔下，衛生局潘炤穎出面說明 。（圖／記者吳奕靖攝）

請繼續往下閱讀...

自政府嚴格實施居家檢疫規定以來，其實已經發生不少起應居家檢疫個案卻將手機放在家，人卻四處趴趴走的案例，如果個案沒有積極配合管制措施，恐怕產生難以防範的漏洞。

▲台南市一名居家檢疫中陳姓男子趴趴走，專案小組將他尋獲，以專車送回檢疫場所。（圖／記者林悅翻攝）

回顧過去居家檢疫者趴趴走的案例，例如台南市歸仁區一名陳姓男子擅自外出，跑到高雄梓官區扛轎賺取2000元外快，台南市民政局發現陳姓男子手機定位出現異常，才發現陳姓男子將手機關機。

截至23日為止，高雄市共有4000多名居家檢疫個案，依照現有體系，每日會針對個案進行早晚共2次抽查。高雄市衛生局簡任技正潘炤穎坦言，抽查間隔期間恐怕還是會有漏洞，將會持續檢討，在制度尚未修正之前，恐怕只能透過巡邏警力抽查轄內居家檢疫或居家隔離個案來補強，所幸目前為止，高雄市警察局尋獲率是100%。

▲高雄男隔離趴走遭國道警攔下，衛生局潘炤穎出面說明 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄陳姓男子應居家檢疫卻趴趴走，國道警方查獲。（圖／記者許宥孺翻攝）

潘炤穎表示，目前居家檢疫規範是請個案待在家，並以手機定位系統追蹤，不過像是23日晚間一名陳姓男子離家北上，卻把定位手機留在家裡，而且還是趁晚上，在系統部分較難及時掌握，衛生局將檢討相關體制，考慮日後若有類似狀況，將以互相監控的方式，甚至由里鄰發出相關簡訊。

►腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

居家檢疫男離家4小時...驚人開罰金額曝！他高雄衝彰化借錢恐不夠賠



影／趴趴走影像曝！高雄男「檢疫手機放家裡」開車北上 衛生局怒：是惡意