　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

無預警抽查社區關懷據點　南投縣府宣導防疫機制

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南投縣府24日到埔里鎮，無預警抽查社區關懷據點，並宣導防疫機制。（圖／南投縣政府提供，以下同）

▲▼南投縣府24日到埔里鎮，無預警抽查社區關懷據點，並宣導防疫機制。（圖／南投縣政府提供，以下同

記者張弘昌／南投報導

因應新冠肺炎疫情，南投縣政府社會及勞動處相當重視社區照顧關懷據點的防疫措施，為保障及落實社區照顧關懷據點工作人員及長輩的健康，23日由社會及勞動處副處長張木斌帶隊，前往埔里茄苳社區發展協會辦理的關懷據點，進行無預警的防疫應變措施抽查及宣導。

社勞處指出，截至今年3月，全縣計有106個社區照顧關懷據點，其中包含45個社區關懷據點並設置C級巷弄站，8個巷弄長照站、27個醫事C、29個失智據點及32個文健站，共計202個單位。

▲▼南投縣府24日到埔里鎮，無預警抽查社區關懷據點，並宣導防疫機制。（圖／南投縣政府提供，以下同）

張木斌表示，中央流行疫情指揮中心依嚴重特殊傳染性肺炎，訂定居家式、社區式、巷弄長照站、社區照顧關懷據點及失智據點因應防疫作為適用建議，要求各地了解教育訓練與衛教宣導、工作人員健康管理措施、服務對象健康管理、落實每日體溫量測，以及健康狀況監測機制、訪客管理、個案通報及處置、落實標準防疫措施等。

副處長張木斌表示，社區照顧關懷據點及巷弄長照站服務的對象，皆為長輩，免疫力較弱，需更強調勤洗手及消毒清潔的重要性，為預防群聚感染，工作人員及長輩皆為重點防疫對象，社會及勞動處將配合中央規範，落實防疫工作，確保長輩及工作人員之安全。

►點我超越韓國愉快體驗

【更多新聞】

國標舞女王劉真走了　日月潭中心總幹事PO圖文紀念情誼

防疫優先！南投縣長林明溱裁示：雙龍七彩吊橋延後開放

國中生行兇畫面曝光！暴走持美工刀「進逼妥瑞兒」　路邊對峙60秒奪命

ET快訊
西班牙逾2300死…溜冰場「改當停屍間」！病患爆滿只能躺地板
台灣去年提醒WHO新冠肺炎人傳人　對方回信僅這一句話
快訊／湖北省宣布　武漢4月8日解除封城
大學生美國返台居家檢疫開轟趴！　大樓住戶驚嚇：救人喔
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

無預警抽查社區關懷據點　南投縣府宣導防疫機制

線上祭祖、心意不變　中市府力推清明防疫3措施

黑鮪魚季魚迅將到來　屏東籲中央訂定「外籍漁工防疫」規範

公有攤商嘆生意跌5成　鹿港鎮公所：4月起租金減半

台南學甲扶輪社義捐藥皂強化校園防疫力量　黃偉哲：感謝公私協力共抗疫情

桃園慈護宮預告發送4萬瓶酒精　恐釀群聚感染！市府將發文勸阻

防疫再升級　宜蘭縣5處托育資源中心即日起暫停開放

彰化有2261人可領防疫補償金　首日無人申請

消除泰安鄉結核病　「山地原鄉結核病發現計畫」提供免費檢查

屏東縣新增2境外移入案例　夫妻「西班牙旅遊」先後確診

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

「能完成夢想是很幸福的事情」　劉真哽咽：我真的很喜歡跳舞

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

飆漲一片萬元！一線醫護口罩緊缺　西班牙衛生部長當場哽咽語塞

砂石車「急左切衝過安全島」翻覆　險釀傷亡...前車紀錄器曝光網怒譙

手捧「阿中翻糖蛋糕」給媒體分享 陳時中靦腆笑：吃自己好像怪怪的

無預警抽查社區關懷據點　南投縣府宣導防疫機制

線上祭祖、心意不變　中市府力推清明防疫3措施

黑鮪魚季魚迅將到來　屏東籲中央訂定「外籍漁工防疫」規範

公有攤商嘆生意跌5成　鹿港鎮公所：4月起租金減半

台南學甲扶輪社義捐藥皂強化校園防疫力量　黃偉哲：感謝公私協力共抗疫情

桃園慈護宮預告發送4萬瓶酒精　恐釀群聚感染！市府將發文勸阻

防疫再升級　宜蘭縣5處托育資源中心即日起暫停開放

彰化有2261人可領防疫補償金　首日無人申請

消除泰安鄉結核病　「山地原鄉結核病發現計畫」提供免費檢查

屏東縣新增2境外移入案例　夫妻「西班牙旅遊」先後確診

太常洗反而不好！牛仔褲正確清洗＆保養5大守則　

台中三房兩廳380萬！網一看「管委會剩80萬」…急勸：換電梯都不夠

婦人買不到口罩飆罵藥師「垃圾」！　藥局擷圖出招：我們要送她...

美國批准Apple Watch豁免關稅　蘋果可再省7.5%稅金！

安格斯12星座一周運勢3/23-3/29　牡羊有緣認識新異性、摩羯宅出一堆疼痛

裝7分滿就好！保溫瓶用錯恐把細菌吞下肚...4大NG做法別犯了

快訊／北市自強隧道車禍...吊臂車「失控撞護欄」！騎士臉部遭水泥塊砸傷

伊甸首開防疫線上記者會！面對遲緩兒6成家長「再等等」錯過治療黃金期

影壇第1人！　一代美女「新冠肺炎病逝」享壽89歲

富豪的超「錢」部署！不是搶衛生紙、泡麵...重症醫曝：都搶呼吸器

地方熱門新聞

台中里長送泡麵被丟地　隔離者怒嗆

屏東縣新增2例　夫妻「西班牙旅遊」先後確診

傳「頭份要淪陷」　54歲婦遭送辦

疫情影響流浪貓狗認養　桃議員提良方

雲林警以M-Police執行擴大臨檢　遏阻隔離者趴趴走

慈護宮發送4萬瓶酒精　恐釀群聚感染

全台最胖乩童梁炘隆猝逝得年32歲

花蓮鯉魚潭守護者　環保志工隊獲特優級殊榮

防疫補償金　首日彰化無人申請

病毒為害不斷重演　70年前部落霍亂肆虐險滅村

防疫升級　宜縣內托育資源中心暫停開放

防疫補助申請　雲林縣籲多用線上申辦系統

永康分局首採與派出所視訊會議

中市府推線上祭祖等防疫措施

更多熱門

相關新聞

李德維：註記武漢台人不應雙重標準

李德維：註記武漢台人不應雙重標準

歷經兩次包機，目前仍有7百多名滯留大陸湖北的台商、台胞等待包機返台。國民黨立委李德維24日在立法院質詢時表示，歐美疫情較亞洲嚴重，歐美台人可以自由返台，但被註記的滯湖北台人卻無法自由回台，認為不應雙重標準。行政院長蘇貞昌回應，武漢是第一個發生疫情的地方，也是中國自己封城的，陸委會主委陳明通則強調，武漢是重災區，到今天為止，中國對武漢並沒有解封。

快訊／武漢4月8日解除封城！

快訊／武漢4月8日解除封城！

前西班牙人主帥約內特確診病逝

前西班牙人主帥約內特確診病逝

大金空調捐贈桃園市府100台空氣清淨機

大金空調捐贈桃園市府100台空氣清淨機

國軍「懇親不辦了」！新兵接訓體溫量三次、部隊備「防疫包」

國軍「懇親不辦了」！新兵接訓體溫量三次、部隊備「防疫包」

關鍵字：

新冠肺炎防疫南投社區關懷據點

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真沒健保　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

她曝「9天前劉真就不行了」！辛龍痛哭唸萬遍佛經

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

曾與劉真共舞！劉德華心疼辛龍：好好照顧自己

快訊／國道3號「7車連環撞」全線車道封閉

傷口小風險高　醫：劉真很不幸成為那1%

原本是找我教跳舞…劉真錯過郭董遇上辛龍

更／美國第一夫人檢驗結果出爐！

名嘴挺張上淳：要他爸辭職下台，你算什麼東西！

白癡公主變成「尖下巴＋高聳山根」　粉絲急問：為什麼要整？

打架體力耗盡　汪嘴裡含貓頭熟睡

中美推特口水戰　美：台灣先警告疫情

劉真離世留密碼　小孟老師：將化身天使

吳宗憲曝劉真沒健保真相

更多

最夯影音

更多
辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」
劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面