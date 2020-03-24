無預警抽查社區關懷據點　南投縣府宣導防疫機制

▲▼南投縣府24日到埔里鎮，無預警抽查社區關懷據點，並宣導防疫機制。（圖／南投縣政府提供，以下同）

記者張弘昌／南投報導

因應新冠肺炎疫情，南投縣政府社會及勞動處相當重視社區照顧關懷據點的防疫措施，為保障及落實社區照顧關懷據點工作人員及長輩的健康，23日由社會及勞動處副處長張木斌帶隊，前往埔里茄苳社區發展協會辦理的關懷據點，進行無預警的防疫應變措施抽查及宣導。



社勞處指出，截至今年3月，全縣計有106個社區照顧關懷據點，其中包含45個社區關懷據點並設置C級巷弄站，8個巷弄長照站、27個醫事C、29個失智據點及32個文健站，共計202個單位。

張木斌表示，中央流行疫情指揮中心依嚴重特殊傳染性肺炎，訂定居家式、社區式、巷弄長照站、社區照顧關懷據點及失智據點因應防疫作為適用建議，要求各地了解教育訓練與衛教宣導、工作人員健康管理措施、服務對象健康管理、落實每日體溫量測，以及健康狀況監測機制、訪客管理、個案通報及處置、落實標準防疫措施等。



副處長張木斌表示，社區照顧關懷據點及巷弄長照站服務的對象，皆為長輩，免疫力較弱，需更強調勤洗手及消毒清潔的重要性，為預防群聚感染，工作人員及長輩皆為重點防疫對象，社會及勞動處將配合中央規範，落實防疫工作，確保長輩及工作人員之安全。

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