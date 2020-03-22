「臭青母」闖校園爬...與電纜交纏　消防員捕蛇兼辦生態教學

▲台南市消防局下營消防分隊消防員李衍慶，據報前往捕獲1尾無毒「臭青母蛇」，並為師生來個現場生態教學，讓學童獲益匪淺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「電線上有蛇！」，台南下營區賀建國小師生，3月20日在校園內一處電線上，發現1尾長達1公尺的蛇，竟攀爬在電線上，台南市消防局下營消防分隊消防員李衍慶，據報前往捕獲1尾無毒「臭青母蛇」，李員並當場為師生來個現場生態教學，讓學童獲益匪淺。

台南市下營區賀建國小的校園20日下午來了不速之客，師生發現有一尾蛇出現在2層樓高細細的電線上，這尾長達1公尺多的蛇捲著電線緩緩爬行，師生馬上上打119報案，由台南市消防局下營消防分隊消防員李衍慶到場協助捕蛇。

李員架梯拿掃把木柄撥弄這尾「臭青母」後，讓蛇爬上木柄，順勢掉到草地上，李員將蛇捕獲裝入蛇籠內。在捕蛇過程李員也為在場師生來個「生態即時教學」；李員向師生說，這尾是無毒的「臭青母蛇」，並非保育類蛇類，基於尊重生命，將帶到野地去放生，如果是保育類毒蛇等蛇類，則需帶回交由農業局處理，不能隨意野放及傷害，以免觸犯野生動物保護法。

據了解，3月23日凌晨開始捕蜂捉蛇工作，將回歸農業局外包廠商處理，消防人員不再協助捕蜂捉蛇，未來民眾若有捕蜂捉蛇需求，可以撥打農業局提供捕蜂的專業電話0968059991，而捉蛇工作則提供捉蛇的專業電話0905585980，或透過1999及119協助轉報農業局外包廠商，民眾可善加利用。

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