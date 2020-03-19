阻止兒虐！　彰化家扶深入校園啟動保護罩

▲保護受虐兒，彰化家扶將走入校園建立安全防護網。（圖／彰化家扶中心提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

在全台防疫的重要的時刻，卻仍傳出鹿港4歲幼童被繼父施暴致死的悲痛消息，震驚社會，對此彰化家扶中心認為應該集眾人的力量，一同關心兒童保護議題，更需要建構孩童保護自己與保護他人的觀念，因此將走入社區進入校園，希望透過宣導活動來預防降低兒虐事件。

彰化家扶主任王震光指出：「彰化家扶中心長年致力於兒童少年保護工作，除了輔導受虐兒少、家長外，兒少的安全預防亦不容忽視，希望透過宣導活動來預防降低兒虐事件，期盼社會大眾能更關心留意社區孩童，有可能幫助其免於風險。

▲保護受虐兒，彰化家扶將走入校園建立安全防護網。

根據家扶基金會「2020年兒少自我保護知多少」調查發現，有三成(34%)的孩童曾被同學或朋友嘲笑、欺負或排擠，此顯示兒少危機不只發生在家庭內，也會延伸到校園。彰化家扶看見了這樣的需求，也深感兒少保護預防工作的重要性，因此在防疫期間走入校園，提升孩童自我保護能力，讓他們成為保護自己的小英雄。

因此彰化家扶將於明天3/20日下午13點30分至14點50分於伸港鄉大同國小（伸港鄉彰新路7段724號） 舉辦『家扶護童者走入校園，給孩子全方位保護罩』校園宣導活動，期盼孩童平時就應建立正確求助觀念及學習管道。

►腦公！你不可以賴帳喔