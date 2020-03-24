台南學甲扶輪社義捐藥皂強化校園防疫力量　黃偉哲：感謝公私協力共抗疫情

▲台南市學甲扶輪，社熱心捐贈美琪藥皂給學甲、北門及將軍區的國中小與公幼，協助各校抗疫，市長黃偉哲出席捐贈儀式表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲扶輪，社熱心捐贈美琪藥皂給學甲、北門及將軍區的國中小與公幼，以期協助各校抗疫、有效防堵疫情，台南市長黃偉哲24日出席捐贈儀式，特別感謝學甲扶輪社賴建良社長及所屬社員多年善行不輟，黃偉哲期盼各界踴躍攜手發揮公私協力的力量，一同齊心防疫戰勝新冠肺炎疫情。





學甲區長邱志榮、立委賴惠員及受贈學校校長皆親臨致意。市長黃偉哲表示，希望學校皆能妥善運用防疫物資，讓孩子們養成勤洗手的習慣，市府也會做好整體防疫工作，不論在疫情前後都將持續推動市民保持健康衛生、時時清潔手部的好習慣，大家一起攜手協力保障彼此的身體健康，減少疾病傳染的機會，平平安安度過疫情。



學甲扶輪社賴建良社長指出，這項藥皂捐贈活動，學甲扶輪社已行之有年，早年腸病毒肆虐，學甲扶輪社就開始捐送藥皂給學甲區的國小，促成學甲區腸病毒零感染的卓越成效，爾後學甲扶輪社逐年擴大捐贈範圍，因應今年新冠肺炎呈現災難性疫情，學甲扶輪社社友更是慷慨解囊，採購藥皂分送給各校。





學甲扶輪社捐送藥皂對象，除了學甲、北門及將軍區的國小及幼兒園外，今年擴大納入國中，預計捐贈藥皂約5,400塊，將有22校及所屬幼兒園師生共3600人以上受惠；黃偉哲市長一方面代表市民感謝學甲扶輪社的善心義舉外，也期盼各校師生都能勤洗手，進而有效防堵疫情。

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