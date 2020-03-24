跟進花蓮縣議會休會？　台北、新北議會31日程序委員會決定

▲台北市議會。（圖／資料照）

記者楊亞璇、羅婉庭／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，花蓮縣議會決定為了防疫休會，成為全台議會首例。台北市議會預計4月15日開議，國民黨團有兩派意見，民進黨團則贊成延至5月中開議，台北、新北市議會皆表示，須待31日程序委員會決議。

台北市議會秘書長洪樹林表示，原訂4月15日召開大會，下週二（31日）召開程序委員會，將和議員討論議程草案，若需要決定是否因應疫情延後開議，要取得大會、黨團同意。

北市議會國民黨團書記長應曉薇表示，議員立場有兩種，一種贊同為防疫支持延期開議，另一派人擔心市民不理解，認為議會怠惰，將以兩個意見並呈，如果要延期開會，希望市民諒解，另外，也希望考慮線上會議，不管是否延期開議，在開議期間都應有短時間線上質詢，不要面臨疫情不知所措。

北市議會民進黨黨團總召張茂楠表示，黨員一致希望防疫優先，贊成延後開議一個月，5月中在開議，願意暑假少一個月。

另外，新北市議會秘書長陳王正源表示，議會程序會預計3月31開，防疫措施會列入討論事項，政府宣布這兩週是高峰期，議會會視當時疫情狀況判斷。至於會針對哪些防疫事項進行討論，議會是合議制因此，需要程序委員討論後才會有定案。