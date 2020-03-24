侯友宜防疫超前！新北停課遠距教學計劃曝光　Zoom、Teams...全上場





▲ 新北在學校開學前的防疫備戰演練。（圖／資料照）



記者陳弘修／新北報導

新北市長侯友宜對於防疫部署強硬作風與決策，超前其他縣市，一連串的作為也得新北市市民的肯定。而對疫情進入校園的防範，新北市教育局日前也已經完備因應肺炎停課、補課及定期評量因應計畫，並在3月17日針對各級學校發出線上補課參考指引，以防疫情導致班級或全校停課時，學生可以繼續接受教育，不會受到影響。

根據新北市教育局的規劃，因「嚴重特殊傳染性肺炎」導致部分班級或全校停課期間之線上補課計畫，對象包括國小中高年級、國中及高中職。

對於補課或遠距線上教學時所需使用電腦、平版或手機，教育局也提醒並不建議國小低年級使用電子設備進行教學，但如果學校與家長取得學習共識，仍可視實際狀況來決定。

在因應疫情進行線上課程的因應與規劃上，教育局要求各級學訂定線上補課計畫，在3月31日前上傳回報，同時也要完成盤點校內所需資訊設備、調查學生家中資訊設備情形、訂定師生借用資訊設備流程、親師生資訊設備使用及線上教學說明、訓練 及演練、撰寫緊急停課通知單及補課通知單等工作。

▲新北市對於疫情導致學校停課時的因應計畫。（圖／記者陳弘修翻攝）

同時，教育局也規定線上補課規劃應符合師生間「即時性」、「互動性」原則，授課教師得以直播視訊教學或自行拍攝之教學影片授課，建議使用新北市政府教育局「親師生平台」及其他數位學習平台，並應包含指定任務或分派作業、實施評量與回饋等項目，並將實施歷程資料，例如，線上平台學習歷程記錄、學習單檔案、出缺席紀錄等，以留校備查。

另外，如果補課方式為授課教師以自行拍攝之教學影片為主，則必須提供線上即時問答以掌握學生學習狀況。 至於無法參與線上補課之學生，學校及教師應提供紙本或其他管道教學資源，以維護學生學習權益。

以新北市的國中因應「嚴重特殊傳染性肺炎」線上補課計畫為例，教育局建議的授課方式可以透過視訊直播授課、錄製教學影片，互動方式則可由補課教師使用Zoom視訊會議平台進行即時性互動。

對於新北教育局的整備計畫，事實上，也已經有國中在經過教師與家長討論過後，開始調查學生家中的電子設備，同時也要求師生在手機與電腦下載Teams、Zoom等可以進行視訊會議的軟體。

▲新北市有學校開始通知家長學生進行線上教學的調查與準備 。（圖／讀者提供，未經同意請勿翻攝）

至於評量方式部分，教育局也舉例可由補課教師使用Google Classroom平台上傳學習單、測驗卷、習作等，並由學生上傳填答結果，或於復課後繳交，由補課教師據以評分。

在每日課堂聯絡與派任作業，則可以透過班網/班群（FB、學校班級網頁、Seasaw、Google Classroom、Line＠、Classting、Telegram或Wechat等），進行事項發布。

有關出缺席控管，可依學生上線情形紀錄出席課程情形，如有缺席者，應立即通知家長。在上下課時間規劃方面，建議上課30分鐘、下課20分鐘，以保護學生視力。

在相關配套上，萬一有個別學生無法配合線上補課時，將以提供紙本教材方式，並搭配均一、Learn mode學習吧、因材網等線上學習資源，於復課後一週內召開會議進行學生學習成效評估，如學生學習內有不足之處，將請教師實施學習扶助(補救教學)，以確保學生學力。

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停課不停學，學習送到家－線上學習資源

新北市親師生平台→傳送門

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