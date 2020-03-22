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北市「電子煙自治條例」草案出爐　違規吸煙最重罰1萬　

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▲▼電子菸，電子煙。（圖／達志影像／美聯社）

▲北市制定「臺北市電子煙管理自治條例」草案，示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊亞璇／台北報導

電子煙目前無法可管，為避免中央菸害防制法修正耗時，台北市搶先制定「臺北市電子煙管理自治條例」，草案已於市政會議通過，明訂在公共場所吸煙可處2千元至1萬元罰鍰，草案仍需送議會審理，議會通過後上路。

草案內容明訂未滿18歲者，不得吸電子煙，無正當理由未依通知接受戒電子煙教育，處2千至1萬元罰鍰，並按次處罰；未滿18歲且未結婚者，處罰其父母或監護人。若提供電子煙給未滿18歲者，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

另針對且公共場所中出入人口眾多、停留時間較長、空間密閉者等，訂為禁止吸食電子煙之場所，包括高中以下校園、醫療機構、政府機關、大眾運輸工具等場所，違規可處2千元至1萬元罰鍰 。

北市衛生局長黃世傑指出，很多人認為電子煙有礙身體，特別是對18歲以下的學童，也蠻多危害健康的情形，「新北已經跑比我們前面」，但後來好像到議會就卡住了，現在只有新竹市通過電子煙自治條例；中央則是一讀通過後，沒有繼續跑下去。

黃世傑說，因為上會期北市議會已經提案，也希望市府儘快完成，還是按照行程程序，4月15日開議，一定要先通過市政會議，兩週前送到議會，行政程序才不會那麼趕。

黃世傑也說，市長柯文哲有問一下目前幾個縣市在制定，應有6個縣市制定，其中只有新竹是通過行程程序，要禁電子煙本身會有共識，不過提送到市議會，還是會有議員或是法規委員會有些看法，目前還沒有定案。

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