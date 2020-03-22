小琉球女潛客「水壓不適」嘔吐物阻塞呼吸道！意識模糊　海巡+消防急搶救

▲海巡署第五岸巡隊杉福安檢所人員，會同消防員將賴姓女子急救送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

賴姓女子22日到屏東縣小琉球潛水時，疑因水中水壓變化身體不適，且因嘔吐物引發呼吸道阻塞造成意識模糊，海巡人員獲悉，與琉球消防分隊同仁實施急救，並由琉球鄉公所醫療救護船接力後送東港醫院治療。

海巡署南部分署第五岸巡隊杉福安檢所副所長，於今天早上8時許，接獲娛樂漁業漁船田姓船長報案電話，指稱該船所搭載潛水客賴姓女子，於實施潛水活動時，疑似海水壓力造成身體不適，因口含潛水呼吸裝備，導致嘔吐物阻塞呼吸道造成昏迷情形，當下已將賴女嘔吐物挖除並給予氧氣面罩，緊急返回漁港中。

杉福安檢所副所長立即指揮同仁偕同琉球消防分隊救護人員於碼頭邊完成醫療部署，於船隻靠岸後，立即對賴女實施急救，過程中亦不斷鼓勵賴女保持意識，確認其心跳及呼吸回復穩定，經由救護車將賴女送往白沙漁港，移由醫療救護船「慈航」輪，接力送往東港安泰醫院治療。

南部分署第五岸巡隊呼籲，從事海上遊憩活動時，一定要結伴而行，並選擇合格的店家及遵從專業教練的指導，遊憩過程中亦需特別留意周遭環境、海象、天候狀況的變化，如有身體不適、未充足睡眠、酗酒、服用藥物、饑餓或飽餐後等情形，更是不可貿然下水，只有做好充足的準備，以減少憾事的發生。

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