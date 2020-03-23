「鄉長百香果」網室加燈照進入產期　林碧乾：屏東品質冠全台

▲屏東縣萬巒鄉前鄉長林碧乾栽種的百香果，進入產期 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉前鄉長林碧乾任期屆滿後，在原本的可可產業增加一項農作物-百香果，利用網室栽種及配合燈照處理，原本6月份產出的百香果，3月中就陸續可採收，且果香碩大，他認為，屏東百香果全台最早品質最好。

62歲的林碧乾於鄉長任內推動檳榔轉作，曾盛行的可可，也可考慮其他作物，於鄉長屆滿後和幾位銀行界及學術界退休的朋友自稱「老新農」組合，開展事業的第二春。

林碧乾說，經過兩年時間的試驗及調查市場需求，發現百香果還是老少咸宜的水果，雖主要產地在中部，產期7月份，但農改場的協助，利用燈照及網室，竟比中部早2-3個月收成。

他表示，冬天日照不足，利用燈光輔助提早開花，網室栽種防止果蠅叮咬，開花期放置蜂箱幫助授粉；並採用草生栽培方式管理，不能灑農藥，否則蜜蜂活不下來，加上施用有機肥補充肥份及苦楝油趨蟲，做到無農藥殘留的程度，才能贏得消費者信賴。

結實纍纍的百香果，必需自然熟成味道最甜美，所以果棚下再拉一層網子，熟成的百香果掉在網子上，一旦不慎掉在地上，果實受到衝撞，果肉變成酸味，容易腐爛不易保存。

每天傍晚是最快樂時光，因為成熟百香果從中午過後自然落果，只要在網子下「收拾結果」就好，就像在撿錢，除了一邊撿果實還要顧及枝條的生長情形，每個枝條要架在網繩上，長出來的果實才會整齊，又不佔空間，陽光充足通風順暢，果實才會更漂亮。已逐漸進入產季，百香果由綠轉紫，自然掉落香氣四溢，超完美的酸甜比率，夏天來吃百香果，暑氣全消。

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