掃黑也要防疫！警逮持槍幫派首腦　先發口罩再量額溫

▲彰化縣警局掃黑逮捕幫派首腦還搜出衝鋒槍及大批子彈。（圖／彰化縣警察局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名41歲鐘姓男子，經常糾眾用槍械、電擊棒脅迫被害人交出珠寶、現金，還恐嚇簽署本票借據，被列為治平對象，20日獨自駕駛自小客車出門，不忘將衝鋒槍枝及大批彈藥藏在座車內，警方跟監在溪州鄉被逮捕，防疫期間警方不敢大意，看到鐘男沒有戴上口罩，趕緊發給他口罩一片，量額溫再行拘提。

▲彰化縣警局從車內搜出衝鋒槍及大批子彈。（圖／彰化縣警察局提供）

彰化縣警察局配合內政部警政署執行為期7天的「全國同步掃黑專案行動」，鎖定檢肅治平對象41歲鐘男等幫派份子到案，並查獲衝鋒槍及子彈。

芳苑警分局指出，案經專案小組深入追查，見時機成熟，於3月20日於彰化溪州等地拘提鐘姓主嫌及成員共犯等5人到案，當場查獲主嫌鐘男持有衝鋒槍1支、子彈39發，員警見到鐘男沒有戴口罩，防疫期間還是得小心謹慎，先發給他1片口罩，量額溫再進行拘提偵訊，移請彰化地檢署偵辦，並於3月23日再至南投拘提共犯古男到案，主嫌鐘男由彰化地方法院裁定羈押。

▲彰化縣警局從車內搜出作案用的槍枝。（圖／彰化縣警察局提供）

芳苑警分局副隊長葉東奇指出，防疫無假期，本案經警方長期的蒐證布線，並配合警政署專案，一舉破獲鐘男等人犯罪組織，更呼籲黑道幫派切勿以身犯法，自陷囹圄，將持續針對轄內治安狀況，規劃打擊黑幫行動，確保社會秩序，提醒民眾如有發現可疑不法情事或遭受迫害，請即向警察機關報案檢舉，以利查緝，共同維護社會治安。

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