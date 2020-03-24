註記武漢台人遭疑「雙重標準」　蘇貞昌：是中國自己封城的

▲國民黨立委李德維質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

歷經兩次包機，仍有7百多名滯留大陸湖北的台商、台胞等待包機返台。國民黨立委李德維24日在立法院質詢時表示，歐美疫情較亞洲嚴重，歐美台人可以自由返台，但被註記的滯湖北台人卻無法，認為不應雙重標準。行政院長蘇貞昌回應，武漢是第一個發生疫情的地方，也是中國自己封城的。

李德維指出，今年1月中國疫情非常嚴重，尤其湖北省，當時政府管制台胞、台商必須以包機方式返台，這他非常支持，但最近兩三週，歐美疫情大爆發，許多國外留學生和台灣同胞紛紛回到台灣，境外移入到確診病例也攀升，政府防疫政策有無改變？

蘇貞昌表示，防疫第一波是防堵在國境之外，第二波防堵則進入圍堵及減災，目前為止大部分都是境外移入，可見國人同胞目前做得還很嚴謹，希望千萬不要有破口，也希望境外進入的國人同胞一定要遵照政府的規範。

▲行政院長蘇貞昌出席立法院質詢。（圖／記者林敬旻攝）

李德維接續追問，歐美疫情較亞洲嚴重，歐美台灣人可以自由返台，但被註記的滯湖北台人卻無法自由回台，認為不應雙重標準。蘇貞昌表示，對於滯留海外同胞，政府都是十足關心，能回來就盡量讓他們回來，「武漢是第一個發生疫情的地方，也是中國自己封城」，政府用盡方法，第一批包機仍發生很多當初講好卻沒有照做的情況，第二批包機就很嚴謹要求，因此就沒有狀況，但仍一波三折，目前接同胞回來，「我們還是繼續協商中。」

蘇貞昌強調，當初會做註記管制，就是因為當初武漢有這樣的狀況，包機的原因不是拒絕他，而是保護他、也保護同機旅客與2300萬人。

陳明通則表示，武漢是重災區，中國大陸目前並沒有解封，現在武漢以外、其他地方的台灣人，還是有5個機場可以回台，並居家檢疫14天，但中國政府至今並沒有對武漢解封，表示情勢看似在控制當中，但我們還是要很小心，還是要以防疫優先，也要看國內防疫能量。