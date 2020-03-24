　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

快訊／武漢4月8日解除封城！湖北明起解除離省通道管控

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

▲湖北各城已「封城」超過2個月。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，湖北省各城已「封城」超過2個月，湖北省政府24日宣布，從3月25日零時起，武漢市以外地區解除離鄂通道管控，有序恢復對外交通，離鄂人員憑湖北健康碼綠碼安全有序流動。從4月8日零時起，武漢市解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通，離漢人員憑湖北健康碼綠碼安全有序流動。

湖北省政府24日發布「解除離鄂通道管控和武漢市復工復產安排等事項通告，內容如下：

一、從3月25日零時起，武漢市以外地區解除離鄂通道管控，有序恢復對外交通，離鄂人員憑湖北健康碼「綠碼」安全有序流動。

二、武漢市繼續實施嚴格的離漢離鄂通道管控措施。從3月25日零時起，在做好健康管理、落實防控措施的前提下，對持有湖北健康碼「綠碼」的外出務工人員，經核酸檢測合格後，採取「點對點、一站式」的辦法集中精準輸送，確保安全有序返崗。從4月8日零時起，武漢市解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通，離漢人員憑湖北健康碼「綠碼」安全有序流動。

三、外省來鄂來漢人員憑外省健康碼或湖北健康碼「綠碼」，在全省範圍內安全有序流動，不需另行提供健康證明（確實無法申領健康碼的除外）、流動證明、流入地申請審批表或接收證明、車輛通行證等。出省人員應提前了解並遵守目的地疫情防控相關規定。

▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

四、武漢市根據疫情風險等級評估情況，在做好疫情防控的前提下，推動企業分區分級、分類分時、有條件復工復產。

五、省內大專院校、中小學、中職學校、技工院校、幼兒園等繼續延期開學。具體開學時間根據疫情防控情況，經科學評估後確定。

六、各地要進一步強化屬地責任，毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作，嚴防人員流動和聚集增加帶來疫情反彈風險，妥善應對輸入性風險。要統籌做好滯留在漢在鄂人員返程等工作，細化工作安排，確保安全有序流動。要積極有序推進企事業單位複工復產，努力把疫情造成的損失降到最低限度，力爭全省經濟社會發展早日全面步入正常軌道。

▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

ET快訊
西班牙逾2300死…溜冰場「改當停屍間」！病患爆滿只能躺地板
台灣去年提醒WHO新冠肺炎人傳人　對方回信僅這一句話
快訊／湖北省宣布　武漢4月8日解除封城
大學生美國返台居家檢疫開轟趴！　大樓住戶驚嚇：救人喔
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸遙感三十號06組衛星順利升空　未來用於「電磁環境探測」

快訊／武漢4月8日解除封城！湖北明起解除離省通道管控

他客運上「急速病亡」…全車隔離14天2人陸續發熱！官方：另一種致命傳染病

籌現金拚疫情！　軟銀擬出售「140億美元阿里巴巴股票」

義倫巴底盼大陸醫療隊接手ICU　陸專家：需多方統籌考慮

澳門封關再升級　台港陸居民14日內曾訪外國也禁止入境

「小雷」2歲半被拐！母哭：媽想了38年，你眼睛還像小時候　重逢關鍵線索曝

鍾南山：中藥連花清瘟　有抑制新冠病毒複製作用

瀋陽餐廳竟掛「慶祝小日本疫情」　陸網怒：忘了人家幫過武漢？

變態阿伯「地洞囚禁」16歲少女！鎖鐵鏈性侵24天...惡行代價出爐

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

「能完成夢想是很幸福的事情」　劉真哽咽：我真的很喜歡跳舞

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

飆漲一片萬元！一線醫護口罩緊缺　西班牙衛生部長當場哽咽語塞

砂石車「急左切衝過安全島」翻覆　險釀傷亡...前車紀錄器曝光網怒譙

手捧「阿中翻糖蛋糕」給媒體分享 陳時中靦腆笑：吃自己好像怪怪的

大陸遙感三十號06組衛星順利升空　未來用於「電磁環境探測」

快訊／武漢4月8日解除封城！湖北明起解除離省通道管控

他客運上「急速病亡」…全車隔離14天2人陸續發熱！官方：另一種致命傳染病

籌現金拚疫情！　軟銀擬出售「140億美元阿里巴巴股票」

義倫巴底盼大陸醫療隊接手ICU　陸專家：需多方統籌考慮

澳門封關再升級　台港陸居民14日內曾訪外國也禁止入境

「小雷」2歲半被拐！母哭：媽想了38年，你眼睛還像小時候　重逢關鍵線索曝

鍾南山：中藥連花清瘟　有抑制新冠病毒複製作用

瀋陽餐廳竟掛「慶祝小日本疫情」　陸網怒：忘了人家幫過武漢？

變態阿伯「地洞囚禁」16歲少女！鎖鐵鏈性侵24天...惡行代價出爐

中職／桃猿轉賣樂天　羅德乾杯女孩彩香難掩失落

「南韓N號房」案情始末一次看！26萬人付費看「淫魔博士」性虐74少女

太常洗反而不好！牛仔褲正確清洗＆保養5大守則　

台中三房兩廳380萬！網一看「管委會剩80萬」…急勸：換電梯都不夠

婦人買不到口罩飆罵藥師「垃圾」！　藥局擷圖出招：我們要送她...

美國批准Apple Watch豁免關稅　蘋果可再省7.5%稅金！

安格斯12星座一周運勢3/23-3/29　牡羊有緣認識新異性、摩羯宅出一堆疼痛

裝7分滿就好！保溫瓶用錯恐把細菌吞下肚...4大NG做法別犯了

快訊／北市自強隧道車禍...吊臂車「失控撞護欄」！騎士臉部遭水泥塊砸傷

伊甸首開防疫線上記者會！面對遲緩兒6成家長「再等等」錯過治療黃金期

大陸熱門新聞

15歲少年強闖關卡　活活打死防疫員

陸女大鬧機場！嗆防疫員「我要告你」

年輕女護士肢解烹屍已婚男醫生！

習近平一晚與「3國領導人」通話

快訊／武漢4月8日解除封城！

來自菲律賓！湖北襄陽驚現1例「無症狀感染者」

單親媽綁女兒墜江亡！前夫揭內幕

陸委會：不許中國大陸藉輸入產品對台統戰

大陸第一兇墓曝光！80盜墓賊慘死

他客運上「急速病亡」…官方：另一種致命傳染病

大陸新增78例確診「有4例是本土」　

一架飛機4人染疫！其中一人無症狀確診

醫護夫妻分離40天再見隔空擁抱　她哭：往後餘生都是你

衰男當外送員送餐　上門發現是偷錢同事

更多熱門

相關新聞

警逮持槍幫派首腦　先發口罩再量額溫

警逮持槍幫派首腦　先發口罩再量額溫

彰化1名41歲鐘姓男子，經常糾眾用槍械、電擊棒脅迫被害人交出珠寶、現金，還恐嚇簽署本票借據，被列為治平對象，20日獨自駕駛自小客車出門，不忘將衝鋒槍枝及大批彈藥藏在座車內，警方跟監在溪州鄉被逮捕，防疫期間警方不敢大意，看到鐘男沒有戴上口罩，趕緊發給他口罩一片，量額溫再行拘提。

韓職延4/20開幕戰　中職最早開打

韓職延4/20開幕戰　中職最早開打

AirAsia推出無限次免費改票服務

AirAsia推出無限次免費改票服務

李德維：註記武漢台人不應雙重標準

李德維：註記武漢台人不應雙重標準

員工赴杜拜挨轟　台鐵調查中

員工赴杜拜挨轟　台鐵調查中

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎封城解除封城解封武漢

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真沒健保　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

她曝「9天前劉真就不行了」！辛龍痛哭唸萬遍佛經

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

曾與劉真共舞！劉德華心疼辛龍：好好照顧自己

快訊／國道3號「7車連環撞」全線車道封閉

傷口小風險高　醫：劉真很不幸成為那1%

原本是找我教跳舞…劉真錯過郭董遇上辛龍

更／美國第一夫人檢驗結果出爐！

名嘴挺張上淳：要他爸辭職下台，你算什麼東西！

白癡公主變成「尖下巴＋高聳山根」　粉絲急問：為什麼要整？

打架體力耗盡　汪嘴裡含貓頭熟睡

中美推特口水戰　美：台灣先警告疫情

劉真離世留密碼　小孟老師：將化身天使

吳宗憲曝劉真沒健保真相

更多

最夯影音

更多
辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」
劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面