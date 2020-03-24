怕生病就別當醫生！義大利「退休醫」回院工作：我永遠是其中一員

▲退休義大利醫師回醫院幫忙，認為害怕生病，最好不要當醫生。（圖／美國小兒科醫師Peddy提供）

記者簡仲豪／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在全球持續延燒，確診人數持續升高，考驗各國醫療資源和緊急應變措施，美國小兒科醫師Peddy在臉書指出，美國醫療前線情況嚴峻，許多醫院沒有口罩，醫護人員被迫重複使用口罩或是連口罩都沒有繼續工作，儘管工作環境存在高風險，一名義大利退休醫師堅持回醫院幫忙。

Peddy表示，因為醫院人力不足，原本隸屬小兒科醫師的她，被緊急調派到兒童加護病房(PICU)，加護病房收了許多先天性心臟病的嬰兒，他們非常脆弱，是目前最令人擔心的部分。幸運的是，美國目前尚未有兒童死於新冠肺炎。

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近期有大批遊子相繼反台，Peddy其實很羨慕。「但問會不會回去？不會。」她表示，當初在選擇職業的同時，也選擇了風險。宣誓過後，就不忘初衷。另外，她談及曾經有一位在義大利已退休的醫師回來上班，對她說過，「當你決定以醫生為志業時，你就永遠是其中一員。我宣誓過。害怕生病？那你最好不要當醫生。」

「承蒙地區大公司捐贈，PPE(個人防護設備)存量尚足。醫院也持續供餐，雖然種類有限，已非常感恩。」Peddy表示，因為疫情嚴峻，各地物資缺乏，許多大都市的成人醫院都有出現口罩等醫療用品不足的現像，生活用品也被一掃而空。醫院顧及醫療人員的辛苦，持續供應餐點，讓他們可以安心工作。

▲疫情期間醫療人員每天全副武裝，站在第一線守護民眾。（圖／記者林敬旻攝）

Peddy感謝所在的醫院有充沛的物資可以使用，但她表示，像是紐約等大都市的成人醫院，醫護人員都被迫重複使用口罩或是連口罩都沒有繼續工作，相當辛苦。她也希望，如有台灣民間團體行有餘力，非常歡迎和她連絡。